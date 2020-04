Orban: Somajul tehnic va dura doua luni, apoi Guvernul va sustine o parte a salariilor celor reangajati in companii

De asemenea, primul ministru spune ca dupa somajul tehnic, Guvernul va sustine o parte din salariile celor care vor fi din nou angajati in companii."Suntem pregatiti sa asiguram plata sumei necesare angajatilor in somaj tehnic. Vom asigura resursele financiare. Saptamana aceasta vom avea pe masa guvernului ordonanta de urgenta de rectificare a bugetului in care avem cateva obiective precise: cresterea alocarilor pentru sanatate si, de asemenea, cresterea alocarilor catre zona de munca si protectie sociala, pentru a asigura resursele financiare pentru a face toate platile", a declarat Ludovic Orban la Realitatea Plus, marti seara.De asemenea, vor fi luate o serie de masuri si pentru IMM-uri."De asemenea, la rectificarea bugetara vom creste plafonul pentru creditele garantate de stat pentru IMM de la 5 la 15 miliarde, pentru a putea asigura capitalul de lucru sau capitalul necesar de investitii, pentru cat mai multe IMM care vor accesa aceste credite garantate cu dobanda subventionata. De vineri va deveni operational intreg mecanismul prin care IMM o sa acceseze aceasta facilitate", a mai spus premierul.Ludovic Orban mai spune ca somajul tehnic va fi sustinut de statul Roman pe o perioada de doua luni. Apoi, somajul tehnic va fi inlocuit cu o alta forma de sprijin si anume sustinerea unei parti din salariul celor reangajati."In ceea ce priveste somajul tehnic, am ales aceasta varianta de a plati somajul tehnic si din considerente epodemiologice. Am ales varianta de a plati somajul tehnic din bugetul fondului de somaj si pentru a-i ajuta pe oameni sa poata sa stea acasa si sa nu se expuna.Aceasta masura va avea o durata limitata, sa spun 2 luni, dupa care, pe masura ce vom depasi varful epidemiei si incep sa reporneasca activitatile economice, intentia noastra este de a inlocui aceasta forma de sprijin cu o masura activa in care sa suportam partial din bugetul fondului de somaj, salariul persoanei care a fost in somaj tehnic si care sunt reangajate de companiile in care si-au desfasurat activitatea.Interesul nostru este sa repornim cat mai multe companii, ca un numar cat mai mare dintre angajati sa isi mentina locurile de munca si vom gandi un instrument si pentru absorbtia de forta de munca suplimentare care va fi in cautarea unui loc de munca. Vom trece, dupa ce reve ...citeste mai departe despre " Orban: Somajul tehnic va dura doua luni, apoi Guvernul va sustine o parte a salariilor celor reangajati in companii " pe Ziare.com