Orban, despre OUG care prevede somaj tehnic pentru bugetari: Nu putem lasa povara doar pe umerii mediului privat

Primul ministru a spus ca nu este corect ca povara acestei crize sa fie lasata doar pe umerii mediului privat."Va rog sa analizati azi proiectul de ordonanta de urgenta initiat de ministrul Muncii, Violeta Alexandru. Solidaritatea trebuie sa se manifeste in astfel de situatii. Toti trebuie sa luam pe umerii nostri din greul acestei crize. Peste 1 milion si jumatate de angajati din mediul privat sunt afectati, nu putem sa lasam doar pe umerii lor aceasta povara. Trebuie sa preluam o parte din povara care ne-a fost pusa pe umeri din cauza acestei epidemii", a declarat Orban la inceputul sedintei de guvern.Premierul a precizat ca propunerea este ca jumatate dintre bugetarii din fiecare institutie sa lucreze 15 zile, apoi sa fie inlocuiti de cealalta jumatate, iar ei sa intre in somaj tehnic."Am hotarat sa gasim o solutie ca si in sectorul public sa existe o preluare a acestei greutati. Propunerea este ca jumatate dintre angajati sa lucreze 15 zile, restul raman in somaj tehnic, apoi se inverseaza. Ministerul Muncii a elaborat proiectul impreuna cu Ministerul de Finante si cel al Economiei, va rog sa il analizati", a mai afirmat Orban.La randul sau, ministrul Muncii Violeta Alexandru a subliniat ca OUG este gata, urmeaza sa fie analizata in aceste zile, iar saptamana viitoare ar putea fi adoptata."Ordonanta este gata, o voi discuta cu toti colegii din guvern care isi cunosc foarte bine domeniile de activitate, sa fie pregatita sa o vedeti la inceputul saptamanii pentru adoptare", a spus Violeta Alexandru.Premierul Ludovic Orban anuntase inca de miercuri seara, la o emisiune televizata, ca a fost gandit un mecanism prin care, in unele zone ale sistemului public, jumatate dintre angajati sa lucreze 15 zile, iar restul sa fie "platiti intr-un fel de somaj tehnic si invers".Ulterior, ministrul Muncii Violeta Alexandru a venit cu explicatii pe Facebook Ea a confirmat ca a pregatit un proiect de act normativ pentru a legifera "o stare de fapt din sistemul public" si ca e si un gest "de corectitudine" fata de mediul privat.Citeste si:S-au depus 47.000 de cereri pentru somaj tehnic, in trei zile. Cele mai multe sunt in Cluj si BucurestiAproape 6.000 de angajatori au cerut, intr-o singura zi, somaj tehnic pentru angajati. Care e pri ...citeste mai departe despre " Orban, despre OUG care prevede somaj tehnic pentru bugetari: Nu putem lasa povara doar pe umerii mediului privat " pe Ziare.com