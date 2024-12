O meserie din ce in ce mai cautata: evaluatorul

In crestere cu 50% in ultimii ani, piata evaluatorilor imobiliari se dezvolta mai ales datorita scaderii costurilor legate de acordarea creditelor ipotecare. Industria evaluarilor s-a ridicat la 7 milioane de euro in 2005, in crestere fata de anul precedent, iar 70% din afaceri au fost derulate prin intermediul a 10 dintre cele 150 de firme prezente pe piata. Estimarile pentru 2006 sunt pozitive si indica o crestere de 15%, cifra de afaceri urmsnd sa se apropie de valoarea de 8 milioane de euro, fara a include evaluarile interne realizate de institutiile financiare.Acordul Basel II obliga bancile sa apeleze la evaluatori externi, care trebuie sa aiba girul Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romsnia (ANEVAR), atunci csnd se efectueaza creditarea pentru achizitia de imobiliare. Bancile vor trebui sa monitorizeze anual valoarea proprietatilor, care reprezinta garantii in portofoliul de credite ipotecare , pentru a-si stabili un capital adecvat, conform cerintelor de administrare a riscului cerute prin acordul Basel II.

In Romsnia exista 220 de firme membre atestate si asociate ale ANEVAR, care angajeaza 6.000 de persoane, din care aproape jumatate au primit atestare. Anual sunt atestate minimum 350 de persoane, conform reprezentantilor institutiei. Dupa 2007, adoptarea normelor europene va conduce la reglementarea unor domenii ca evaluarea padurilor si a altor A"active biologiceA".

O evaluare a unei propietati care nu corespunde valorii reale de piata pune banca in dificultate daca solicitantul creditului nu poate acoperi creantele, caci institutia nu isi poate recupera investitia. De aceea, ANEVAR a instituit o serie de masuri menite sa previna astfel de situatii, iar numarul cazurilor supuse Comisieio de Disciplina a asociatiei s-a dublat anul acesta, numai in primele luni fiind aproape atins numarul de cazuri instrumentate anul trecut.

Activitatea evaluatorilor imobiliari a cunoscut o crestere de 50% in ultimii ani, acoperind 75% din sector, restul de 25% reprezinta evaluari de afaceri, pentru fuziuni, achizitii, privatizari ori delistari de la bursa, potrivit jucatorilor din domeniu. Cifrele de afaceri variaza de la 10.000 de euro, cst ar putea realiza un evaluator independent, psna la jumatate de milion de euro, daca afacerile se deruleaza prin intermediul unei firme specializate. Cine isi scoate imobilul la mezat trebuie sa stie ca media pietei este de 100 de euro/apartament, in conditiile in care cel mai scazut pret este de 150 de lei. La aceste sume se adauga comisioanele, care se stabilesc in functie de dimensiunile si imbunatatirile aduse propietatii. Totusi, firmele mari realizeaza rapoarte si pentru 80 de euro/apartament deoarece bancile le ofera contracte-pachet care persupun evaluarea mai multor imobile in conditii avantajoase pentru ambele institutii. Evaluatorii independenti opereaza analize pentru sume mici comparativ cu firmele, fapt ce a condus la diminuarea profiturilor acestora.

Pentru 2005, reprezentantii Eurisko Consulting apreciaza ca aproape 20% din cifra de afaceri de 2,7 milioane de euro a fost reprezentata de activitatile de evaluare imobiliara, din care trei sferturi au fost efectuate la cererea bancilor in vederea acordarii de credite ipotecare. Profitul raportat pentru 2005 s-a ridicat la aproape jumatate de milion de euro.

Colliers International acopera 50% din sectorul de consultanta imobiliara, cota ce i-a permis sa incheie anul fiscal 2005 cu o cifra de afaceri de 5,2 de milioane de euro, in crestere fata de anul precedent csnd valoarea afacerilo derulate s-a situat la 2,4 de milioane de euro. Profitul net inregistrat a fost de 0,8 milioane de euro.

Bloombiz

