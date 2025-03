O mare companie, care se afla si in Romania, va angaja 10.000 de refugiati

Starbucks a anuntat ca are de gand sa angajeze 10.000 de refugiati in urmatorii cinci ani.

Angajarile vor fi facute in cele 75 de tari in care compania are afaceri, transmite CNN.

Presedintele si CEO al Starbucks, Howard Schultz, a transmis acest plan, duminica, printr-o scrisoare adresata angajatilor. Aceasta scrisoare este un raspuns la ordinul lui Donald Trump de a interzice intrarea in America a refugiatilor si a cetatenilor din sapte tari musulmane.

Howard Schultz le-a spus angajatilor sai ca "traim vremuri fara precedent" si anunta ca va lua masuri pentru a intari credinta in partenerii lor din intreaga lume.

Programul de recrutari al lui Schultz include si oameni care au fost in armata, dar si mexicani. "Suntem gata sa ne ajutam si sprijinim clientii mexicani, pe partenerii nostri si pe familiile lor", a spus seful Starbucks.

Howard Schultz se alatura oamenilor de afaceri care au criticat ordinul dat de Trump. Duminica si Jeff Immelt, CEO al General Electric, s-a aratat ingrijorat de decizia presedintelui americand, adaugat ca in compania sa muncesc mult oameni din tarile pentru care s-a impus interdictia.

