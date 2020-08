"Conform Institutului National de Statistica, in luna iunie a anului 2020 in Romania se aflau 457.000 de someri, cu 100.000 mai multi decat cu un an sau cu jumatate de an in urma. Acest numar al somerilor este cel mai inalt din ultimii trei ani. Situatia provocata de pandemie a afectat in special statutul economic al femeilor. Analizand situatia persoanelor cu varsta peste 24 de ani, se poate observa ca ponderea femeilor somere in populatia adulta de sex feminin a crescut cu 48% in termeni relativi fata de acum un an (de la 2,5% la 3,7%)", se arata intr-un comunicat al fundatiei, remis marti Agerpres, despre impactul crizei COVID-19 asupra somajului din Romania.Potrivit sursei citate, prin comparatie, ponderea barbatilor someri a crescut cu doar 16% in termeni relativi, de la 3,6% la 4,2%. ...citeste mai departe despre " Numarul femeilor somere a crescut cu aproape 50% in urma pandemiei " pe Ziare.com