Noua strategie de interviuri Euromaster - cresterea eficientei recrutarii

lucrul in echipa - cunostintele tehnice sunt importante pentru desfasurarea activitatilor, insa abilitatile de relationare in cadrul echipei, deschiderea, exprimarea punctelor de vedere, intelegerea imaginii de ansamblu joaca un rol esential in succesul personal, al echipei si al organizatiei. Astfel, abilitatile de lucru in echipa devin esentiale, iar angajatorii le urmaresc cu mare interes.

Se vizeaza surprinderea amanuntelor considerate relevante pentru ca cei mai buni candidati sa fie mereu alesi. Un angajator foarte apreciat pe piata din Romania este Euromaster, iar noua strategie de interviuri Euromaster este una care merita studiata si inteleasa, inclusiv de catre potentialii candidati. Iata care sunt aspectele vizate in cadrul procesului de recrutare si pe ce criterii sunt alesi angajatii!Euromaster Group este o organizatie ce ofera servicii de intretinere a autoturismelor si comercializeaza anvelope pentru toate tipurile de vehicule: autoturisme, SUV, camioane, camionete, vehicule agricole, vehicule industriale. Euromaster Business Services (EBS), in schimb, este o divizie care ofera servicii de back-office si suport IT&SAP pentru entitatile grupului Euromaster. In functie de complexitatea fiecarui job, din punct de vedere tehnic, cunostintele tehnice reprezenta principalul criteriu de selectarea candidatilor.Asa-numitele hard skill-uri se dezvolta in timp, ca urmare a cursurilor efectuate, dar si a experientei angajatului in respectivul domeniu. Nivelul de competenta tehnica difera de la un job la altul. Pentru unele este un criteriu de selectie esential, in timp ce pentru altele angajatorul poate decide sa le dezvolte la viitorii angajatii in cadrul companiei prin training, mentoring, work shadowing etc. Insa nu doar abilitatile tehnice sunt necesare pentru ca interviul sa fie unul reusit pentru un candidat. Strategia de interviuri recent implementata de Euromaster Business Services presupune si analizarea unor altfel de calitati pe care cei ce doresc sa se angajeze in cadrul companiei trebuie sa le ofere.Se numesc hard skill-uri acele competente ce tin de latura tehnica a unui job. Pentru un specialist din domeniul IT sunt hard skill-uri competentele ce tin de capacitatea sa de a folosi limbaje de programare sau de a configura un sistem informatic. Insa aceste elemente trebuie sa fie dublate si de alte abilitati pentru ca un candidat sa fie luat in considerare pentru pozitia deschisa in cadrul unei campanii de interviuri Euromaster. Aici intra in scena soft skill-urile. Acestea sunt acele abilitati de relationare, comunicare, trasaturi de personalitate si atitudine care vor determina succesul procesului de integrare intr-o echipa. Euromaster Business Services evalueaza cu precadere abilitati precum:Pe langa aceste valori, in cadrul interviurilor Euromaster se pune accent si pe increderea candidatilor in propriile abilitati, precum si pe dorinta lor de a se dezvolta si de a progresa in cadrul companiei.