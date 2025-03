Muncitorii se angajeaza mai usor decat cei cu studii superioare

Numarul locurilor de munca vacante oferite de companiile din Romania pana pe 12 februarie a scazut cu aproape 300 fata de saptamana anterioara, pana la 7.189, dupa o crestere puternica in precedentele 2 saptamani, a anuntat vineri Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

Pentru saptamana anterioara erau 7.482 locuri de munca disponibile, in crestere cu peste 500 fata de perioada anterioara de raportare. Un avans semnificativ a fost inregistrat si in saptamana precedenta, de peste 1.100.



Cele mai multe slujbe oferite pana pe 12 februarie sunt in judetul Cluj (530), urmat de municipiul Bucuresti (480) si de judetul Hunedoara (479), iar cele mai putine locuri libere sunt in judetul Dambovita (24).



Persoanele cu studii superioare au disponibile 596 de locuri de munca, cele mai multe fiind pentru consilieri financiari-bancari (223), ingineri si subingineri (121), contabili si asistenti medicali generalisti (cate 21).

Pentru persoanele cu studii medii si profesionale, ANOFM are inregistrate 6.593 de locuri de munca, cele mai multe fiind pentru confectioner-asamblori de articole din textile (928), muncitori necalificati in industria confectiilor (521), operatori confectioneri din industria de imbracaminte-tesaturi, tricotaje, materiale sintetice (361), sofer de autoturisme si camionete (272), muncitori necalificati la ambalarea produselor solide si semisolide (217) si muncitori necalificati la intretinere drumuri, sosele, poduri si baraje (184).



In decembrie, numarul somerilor a crescut cu 26.260 fata de luna precedenta, pana la 709.383, nivel neatins din aprilie 2003, ce corespunde unei rate a somajului de 7,8%.

