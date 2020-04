Munca de acasa in contextul pandemiei de coronavirus va duce la saptamana de lucru de 4 zile?

Prin urmare, oare aceasta situatie ar putea sa convinga liderii de business sa priveasca dincolo de mersul la birou si de programul fix? Care sunt sansele ca acestia sa accepte noul mod de a lucra in asa fel incat sa-l pastreze si dupa ce vom trece de criza? Oare am putea indrazni sa visam la saptamana de lucru de patru zile (si chiar fara taieri de salariu)?Aproape 29% din totalul angajatilor participanti la un sondaj efectuat recent de platforma de recrutare BestJobs, remis Ziare.com, spun ca lucreaza in acest moment de acasa. Cum tot atatia sunt de parere ca actuala criza generata de coronavirus va mai dura inca aproximativ doua luni, principala provocare privind indeplinirea sarcinilor de serviciu tine de lipsa unei comunicari eficiente cu colegii (15,7%).Din perspectiva angajatilor, lucrurile par a fi mai clare cand vine vorba de lucratul de acasa. Asta deoarece pentru mai bine de jumatate dintre cei care au raspuns sondajului le este usor sa se adapteze la munca remote, deoarece au experienta cu instrumentele digitale. Doar 5,1% dintre cei chestionati au declarat opusul.Mai mult, dintre cei care lucreaza de acasa, 35% au constatat ca sunt mai productivi in aceasta perioada de munca obligatorie la domiciliu comparativ cu productivitatea pe care o au la birou, pentru ca nu mai pierd timp cu deplasarea zi de zi la birou. Alti 17,5% spun ca sunt mai concentrati, intrucat acasa nu mai sunt intrerupti de colegi, iar 10% se simt mai putin stresati ca urmare a lipsei presiunii directe a sefului.13% dintre cei care lucreaza de acasa spun insa ca sunt mai putin eficienti, in conditiile in care trebuie sa se ocupe si de treburi casnice sau sa aiba grija de copii.Principalele trei provocari privind indeplinirea sarcinilor de serviciu, pe care le intampina angajatii care lucreaza remote, sunt:lipsa unei comunicari eficiente cu restul echipei (15,7%),lipsa claritatii in ceea ce priveste sarcinile zilnice (11,82%),comunicarea deficitara cu clientii (9,17%).In ceea ce priveste instrumentele de comunicare pe care le folosesc in prezent, cei mai multi dintre angajati tin acum legatura cu managerul direct, cu restul echipei sau cu clientii prin conversatii telefonice (13,6%), prin mesagerie instant (Whatsapp, Messenge ...citeste mai departe despre " Munca de acasa in contextul pandemiei de coronavirus va duce la saptamana de lucru de 4 zile? " pe Ziare.com