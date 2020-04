Violeta Alexandru: Unii angajatori si-au chemat salariatii la munca, desi au depus actele pentru somaj tehnic. Sunt peste 600.000 de beneficiari

Alexandru a atras atentia asupra faptului ca exista angajatori care au trimis, conform documentelor, muncitorii in somaj tehnic, dar le cer oamenilor sa vina la serviciu, ea solicitand celor aflati in aceasta situatie sa sesizeze ITM.Violeta Alexandru a informat ca in perioada 16-31 martie peste 600.000 de angajati romani au fost sprijiniti prin acordarea somajului tehnic, iar 50.000 de profesionisti care lucreaza sub diverse forme au primit de asemenea acest sprijin.Alexandru a sustinut ca pentru aprilie va exista o imbunatatire in ceea ce priveste platile si raspunsul autoritatilor."Din cererile depuse de alti profesionisti, peste 50.000 de persoane care lucreaza prin PFA, intreprinderi familiale si contracte de drepturi de autori au primit sau primesc astazi fondurile alocate prin masura de sprijin somaj tehnic. (...) O prima parte din plati a fost facuta la cateva zile dupa inceputul lunii aprilie, cand s-au depus cererile aferente perioadei 16 martie - 21 martie.Imediat ce s-a facut rectificarea bugetara, fara de care nu s-au putu opera platile, toate cererile care fusesera prelucrate de ANOFM si ANPIS au fost finalizate si plata s-a facut chiar in cursul zilei de astazi, banii prevazuti prin rectificarea bugetara au intrat in conturile ANOFM si ANPIS.Imi pare rau ca nu s-a putut mai devreme. Este o situatie cu caracter exceptional, urmand ca la inceputul lunii mai pentru cererile depuse in luna aprilie sa vedeti o imbunatatire", a afirmat ministrul Muncii vineri, intr-o declaratie de presa.Ea spune ca in cursul zilei de vineri se vor plati aproximativ 90% din fondurile alocate somajului tehnic pentru luna martie, urmand ca luni sa fie achitat restul.Cele mai afectate industrii de somajul tehnic sunt cea prelucratoare si domeniul HoReCa, iar cele mai multe cereri au fost depuse in Bucuresti si in judetele Cluj, Iasi, Brasov, Hunedoara si Prahova, au precizat oficialii ministerului."Pentru toti cei care au in vedere sa depuna in continuare cereri, pentru luna aprilie, ii asigur ca vom face in continuu imbunatatiri (...) Este important sa internalizam in interiorul institutiilor procedurile necesare, astfel incat Romania ...citeste mai departe despre " Violeta Alexandru: Unii angajatori si-au chemat salariatii la munca, desi au depus actele pentru somaj tehnic. Sunt peste 600.000 de beneficiari " pe Ziare.com