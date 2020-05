Ministrul Muncii spune ca romanii nu sunt tratati ca sclavii in Germania, iar unde sunt conditii proaste mai e si vina lucratorilor, nu doar a patronilor

"Aveam mai multe semnale de mai multa vreme, dar nu asa de profunde ca acestea care au aparut imediat ce au fost ridicate restrictiile. Fizic nu am putut sa plec pana a inceput toata aceasta pandemie. Am numarat zilele pana cand s-au ridicat restrictiile si am putut sa-mi pregatesc plecarea, i-am spus premierului ca vreau sa plec.Cea mai buna informare o am de la oameni, direct. Nu mi-a cerut nimeni sa plec (in Germania, n.r.) si nu am niciun motiv sa spun altfel. Nu mi-a cerut nici partidul, nimeni. Voiam eu sa aud dincolo de informarile pe hartie si mi-a prins extrem de bine.In majoritate, romanii nu sunt tratati ca sclavi. Nu am facut o statistica, dar si aici, ce inseamna conditii decente este o chestiune relativa. Am vazut si ferme in care conditiile, din punctul meu de vedere, erau acceptabile, dar se putea si mai bine. Am vazut si ferme in care conditiile nu erau grozave. Unde nu erau conditii decente, adevarul este undeva la mijloc. In anumite zone, in anumite ferme nici angajatorul nu facea eforturi suplimentare, dar nici romanii nostri nu contribuiau la mentinerea de conditii. Nu vreau, insa, sa generalizez", a spus Alexandru luni la Europa FM.Ministrul de resort a subliniat, totodata, ca de mai multi ani sunt romani care merg sa lucreze in Germania la acelasi angajator, dar care nu s-au gandit si la implicatiile de la nivelul protectiei sociale."Daca ar pleca prin agentiile de plasare a fortei de munca, am putea avea o evidenta, dar cei mai multi dintre dansii (lucratorii romani, n.red.) pleaca pe cont propriu.Vizita mea in Germania mi-a aratat o Romanie care merge de 8, 9, 10 ani la acelasi angajator german si care a fost multumita de faptul ca a incasat niste bani munciti zi-lumina, dar pe care nu am gasit-o constienta de implicatiile la nivelul protectiei sociale, de exemplu.Contractele de munca pentru muncitorii sezonieri sunt un tip de contract de aproximativ 70 de zile care nu presupun acelasi regim de inventariere si de evidenta ca restul contractelor de munca.Problema mea este ca as dori sa trecem in revista un minim pachet de protectie sociala pentru romani. Sigur ca e de inteles ca cineva isi doreste sa aib ...citeste mai departe despre " Ministrul Muncii spune ca romanii nu sunt tratati ca sclavii in Germania, iar unde sunt conditii proaste mai e si vina lucratorilor, nu doar a patronilor " pe Ziare.com