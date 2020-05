Decizia va fi luata dupa noi discutii cu partenerii sociali ai ministerului si va veni in decurs de o saptamana.In cazul in care o companie afectata de criza nu isi poate relua activitatea din 15 mai, statul va acoperi o parte din costul salarial."Suntem aproape de a lua o decizie finala, cel mai probabil in cursul saptamanii viitoare, pentru a fi pregatiti la momentul 15 mai. Tin foarte mult sa se prezinte asupra duratei, asupra domeniilor afectate de aceasta masura partenerii sociali. Dar da, se prefigureaza masura prelungirii somajului tehnic pentru acele sectoare de activitate care sunt in continuare restrictionate prin deciziile autoritatilor, in paralel lucrand si la o serie de masuri de sustinere activa a sectoarelor care isi vor relua activitatea", a declarat Violeta Alexandru la Digi24.Violeta Alexandru a declarat ca si cei care au reusit sa isi mentina activitatea in parametri acceptabili, care au facut eforturi si nu au cerut somaj tehnic si nu au intrerupt activitatea, ar putea beneficia de unele masuri, "astfel incat si activitatea lor sa poata fi apreciata si vazuta de guvern".Ea a precizat ca lucreaza in acest sens cu ministrul Economiei."Impreuna cu ceilalti colegi, gandim un pachet de masuri care sa vina inclusiv in sprijinul celor care vor sa-si faca o reorientare in activitate sau vor sa-si dezvolte activitatea pe baza experientei avute in aceasta criza, oameni care s-au straduit sa-si tina activitatea in picioare in pofida greutatilor", a precizat Violeta Alexandru.Citeste si:Violeta Alexandru: Unii angajatori si-au chemat salariatii la munca, desi au depus actele pentru somaj tehnic. Sunt peste 600.000 de beneficiari ...citeste mai departe despre " Ministrul Muncii: Somajul tehnic se va prelungi dupa 15 mai, in anumite conditii. Firmele cu activitate ar putea primi un sprijin " pe Ziare.com