Aceasta a apreciat ca cei mai multi dintre angajatii cu contracte suspendate se vor regasi probabil pe listele pe care angajatorii urmeaza sa le depuna la Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru obtinerea indemnizatiei de somaj tehnic pentru salariati."Situatia ne arata ca sunt in acest moment 400.000 de contracte de munca cu suspendare de activitate, ceea ce inseamna ca cel mai probabil cele mai multe din aceste persoane se vor regasi pe solicitarile angajatorilor (de acordare a somajului tehnic - n. r.), dar asta nu inseamna ca toate aceste persoane se vor regasi acolo. Ramane sa vedem la inceputul lunii aprilie pentru prima parte de plata, si anume pentru 16 - 31 martie, prin solicitarile adresate de angajatori, respectiv vom vedea la inceputul lunii mai pentru perioada 1 aprilie - 16 aprilie.Reamintesc ca decretul domnului presedinte prin care s-a stabilit starea de urgenta acopera perioada 16 martie - 16 aprilie. Ca atare, angajatorii prezinta o prima situatie aferenta perioadei 16 martie - 31 martie si a doua situatie de indata ce se inchide fiscal luna martie, respectiv a doua solicitare va fi incepand cu 1 mai pentru perioada 1 aprilie - 16 aprilie", a declarat Violeta Alexandru, la Digi 24.Ministrul Muncii a prezentat, vineri, procedura simplificata pentru accesarea de catre angajatori a fondurilor puse la dispozitie de stat pentru plata somajului tehnic.Astfel, plata se va realiza in maximum 15 zile de la depunerea documentelor la agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, a anuntat vineri Violeta Alexandru.Detalii - Ministrul Muncii a simplificat procedura pentru somajul tehnic: Se depun mai putine acte, iar perioada in care se face plata a fost redusa la 15 zile ...citeste mai departe despre " Ministrul Muncii anunta ca in acest moment exista 400.000 de contracte de munca suspendate " pe Ziare.com