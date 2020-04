Ministerul Muncii: Peste 1,01 milioane de contracte de munca suspendate de la declararea starii de urgenta

Dintre acestea, 311.445 de contracte de munca suspendate erau din industria prelucratoare, 194.236 de contracte erau din comertul cu ridicata si cu amanuntul/repararea autovehiculelor si motocicletelor, iar 119.836 proveneau din industria hotelurilor si restaurantelor.Alte 200.927 de contracte individuale de munca au incetat, de la instituirea starii de urgenta si pana miercuri, astfel: 38.481 de contracte in domeniul comertului cu ridicata si amanuntul/repararea autovehiculelor si motocicletelor, 34.510 in industria prelucratoare, iar 26.221 de contracte de munca in domeniul constructiilor.