Ghidul, publicat pe site-ul ministerului, cuprinde informatii despre legalitatea contractelor de munca, lista agentiilor de plasare autorizate si cea a agentilor de munca temporara si include datele de contact ale ambasadelor si consulatelor, precum si Ghidul lucratorului roman, elaborat in colaborare cu Ambasadele Romaniei si Corpul atasatilor pe probleme de munca si sociale."In masura in care este posibil, MMPS recomanda plecarea prin agentii de plasare sau prin agent de munca temporara", transmite Ministerul Muncii in document.Documentul este disponibil AICI.De asemenea, numerele de telefon cu tarif normal 021/302.70.52 si 021/302.70.53 sunt disponibile lucratorilor romani interesati sa afle informatii despre munca in strainatate.Numerele telefonice pot fi apelate de luni pana vineri, in intervalul orar 8:00 - 18:00. ...citeste mai departe despre " Ministerul Muncii a deschis doua linii telefonice pentru romanii care vor sa munceasca in strainatate " pe Ziare.com