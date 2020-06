Lidl adera la principiile de sustenabilitate ale Natiunilor Unite

Astfel, compania a aderat, la nivel de grup, la cele 10 principii de sustenabilitate ale Natiunilor Unite in domeniile drepturilor omului, standardelor sociale, mediului si combaterii coruptiei.Lidl Romania a aderat in mod proactiv inca de acum 2 ani la principiile UN Global Compact.Pentru Lidl, imbunatatirea constanta a standardelor sociale si ecologice de pe lantul de productie este un obiectiv prioritar in toate tarile in care compania este prezenta.Acestea sunt stipulate, printre altele, in cel mai recent document ce prezinta Politica Lidl privind diligenta antreprenoriala pentru respectarea drepturilor omului si a mediului inconjurator in achizitia de marfuri.Acest document, impreuna cu informatii suplimentare despre angajamentul luat de Lidl la nivel international in directia sustenabilitatii, poate fi consultat aici.In Romania, Lidl a dovedit angajamentul fata de principiile unei guvernante corporative responsabile, devenind membra United Nations Global Compact inca de la inceputul anului 2018.Astfel, strategia locala de sustenabilitate a companiei respecta principiile UN Global Compact si contribuie la Obiectivele de Dezvoltare Durabila (SDGs) ale Natiunilor Unite, iar Lidl Romania isi imbunatateste constant, in concordanta cu acestea, procesele din cele patru mari arii in care activitatea sa are impact - 1. resurse si agricultura, 2. lantul de aprovizionare si procesare, 3. operatiuni si procese, 4. clienti si societate.Printre cele mai importante masuri ce deriva din strategia de sustenabilitate a Lidl Romania si sustin angajamentul companiei fata de principiile si obiectivele UN Global Compact se numara setul amplu de actiuni si programe ce au in vedere protectia mediului inconjurator.De exemplu, sub umbrela REset Plastic, strategia de reducere a plasticului a Grupului Schwarz, compania a redus substantial cantitatea din acest material pusa in circulatie.Cateva dintre actiunile ce fac parte din aceasta strategie sunt scoaterea de la vanzare a articolelor de plastic de unica folosinta precum tacamuri, farfurii si pahare, in 2019, si a sacoselor de unica folosinta din plastic conventional, in 2018, prin care compania estimeaza ca sunt economisite anual aproximativ 598 de tone de plastic.In plus, in anul 2019, Lidl Romania a inlo ...citeste mai departe despre " Lidl adera la principiile de sustenabilitate ale Natiunilor Unite " pe Ziare.com