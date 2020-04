Kaufland anunta peste 250 de locuri de munca disponibile in intreaga tara

Posturile sunt deschise in Bucuresti, dar si in alte orase din tara, precum Iasi, Craiova, Constanta, Cluj-Napoca, Timisoara, Ploiesti, Calarasi, Botosani, Turda, Sfantu Gheorghe, Moreni, Radauti etc.Disponibile la nivelul intregii companii, posturile ofera oportunitati pentru toate palierele de experienta, de la trainee si pana la manager, si vizeaza atat magazinele (lucrator comercial, sef de raion, manager proiect instalatii frigorifice etc), centrele logistice (tehnician automatizari, lacatus mecanic, electrician, analist SAP etc.), cat si birourile centrale (in Departamentele Procurari, Resurse Umane, Vanzari, Expansiune, Financiar-Administrativ etc.).In Bucuresti, peste 200 de locuri de munca sunt in cadrul celor doua noi magazine pe care Kaufland le va deschide pana in luna iunie - pe str. Energeticienilor nr. 13-15 si pe str. Theodor Pallady nr. 51.In ultima luna si jumatate (26.02 - 10.04), peste 8.000 de romani au aplicat pentru un post la Kaufland.Printre avantajele oferite se numara:- Salarii atractive: venitul brut minim lunar in companie este de 3.650 lei, valabil de la 1 martie 2020, cu 60% peste salariul minim pe economie din Romania. Cresterile salariale au loc anual;- Acces la o lista constant actualizata de beneficii, de la dezvoltare profesionala si pana la servicii suplimentare pentru o viata sanatoasa si echilibrata;- Program de lucru flexibil;Un loc de munca stabil si oportunitatea de a fi parte dintr-o echipa responsabila;Toate posturile deschise se afla pe www.cariere.kaufland.ro, unde cei interesati pot aplica direct online.Compania pune la dispozitie si numarul de telefon 021 9132, pentru mai multe detalii despre posturi sau suport tehnic pentru aplicarea online pe platforma Kaufland.In aceasta perioada, interviurile au loc prin telefon sau platforme video online, pentru siguranta candidatilor si a echipelor de recrutare.Kaufland este alaturi de angajatii sai cu tot sprijinul, astfel ca, inca de la inceputul lunii martie 2020 a instituit masuri de preventie prompte pentru protejarea acestora, care au fost constant suplimentate cu cea mai mare responsabilitate, conform evolutiei situatiei si a recomandarilor autoritatilor.De asemenea, compania a oferit un bonus de 1,6 milioane euro echipelor sale si a introdus plata imedia ...citeste mai departe despre " Kaufland anunta peste 250 de locuri de munca disponibile in intreaga tara " pe Ziare.com