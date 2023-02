Joburi în domeniul achizițiiilor publice plătite cu până la 2.500 de euro

Salariile din domeniul achizițiilor publice pot începe de la 550 de euro și pot să ajungă și la 2.500 euro. Acestea variază în funcție de postul disponibil și de experiența candidatului.

Platforma Licitatia.ro specializata in monitorizarea inteligenta a achizitiilor publice și-a deschis o nouă secțiune, cea de joburi in domeniu achiziții publice. Este o ofertă nișată pe personalul specializat în achiziții publice. Salariile pentru specilaliști in achziiții publice pot să ajungă până la 2.500 de euro pe lună.

După o experiență de peste 18 ani în domeniul achizițiilor publice- SEAP, am observat că firmele ar participa mai des la licitatii dacă ar avea personal calificat. Astfel, am creat pe Licitatia.ro, secțiunea Locuri de munca în achiziții publice. Venim prin acest demers în întâmpinarea specialiștilor în achiziții publice care își caută un loc de muncă, dar și a companiilor care caută personal în domeniul achizițiilor publice. Odată cu crearea acestei secțiuni pe site-ul Licitația.ro, poti să găsești de la licitații, achiziții publice, licitații vânzări, atribuiri contracte, rapoarte personalizate și statistici, până la personal care să se ocupe de depunerea ofertelor la licitații”, a declarat Sergiu Sava, managerul Licitatia.ro.

Datorită personalului divers care este necesar pregătirii documentelor pentru înscriere în procedurile de achiziții publice SEAP, pe platformă se găsește o gama largă de anunturi de recrutare pentru diferite joburi în domeniul achizițiilor publice. Candidații familiarizați deja cu achizițiile publice și cei dispuși să învețe sunt la mare căutare.

În secțiunea disponibila pe pagina Licitația.ro se pot publica anunțuri de recrutare pentru joburi în achizitii publice, iar candidații interesați pot aplica cu usurință, folosind butonului de aplicare, situat în partea de jos a anunțurilor.

Pentru a publica un anunț de recrutare de personal sau un proiect, societățile pot să își creeze un cont gratuit și să selecteze butonul ADAUGĂ UN JOB.

Ce tipuri de locuri de muncă în achiziții publice sunt pe Licitatia.ro?

In funcție de nevoile firmei care dorește să publice anunțul de recrutare sau contractare în domeniul achizițiilor publice:

Full-Time

Part-Time

Internship

Proiect

Voluntariat

Cele mai întâlnite joburi:

Expert achiziții publice

Junior achiziții publice

Personal pentru devize, licitații, DUAE, licitații SEAP SICAP

Inginer devizist

Cerințe la angajare:

Cunoștințe de utilizare a sistemului electronic de achiziții publice SEAP/SICAP

Bune abilități de planificare

Bune abilități de comunicare cu beneficiarii și colegii

Întocmirea ofertelor tehnico-economice în baza proiectului și a documentației tehnice

Elaborare documente de calificare, ofertă tehnică și financiară pentru licitații, împreună cu persoanele implicate în procesul de ofertare

Ce experiență se cere pentru angajare?

Pentru joburile de expert achiziții publice se poate cere experiență în domeniu de minimum 2 ani pe un post similar. Cu toate acestea sunt și multe posturi pentru juniori. Un avantaj mare îl au candidații care au cunoștințe în domeniu, chiar dacă nu au profesat o perioadă lungă de timp. Aceștia pot fi evaluați la interviuri și pot negocia salarile cu ușurință.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.