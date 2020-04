"Noi incheiem un contract cu firmele de legume si fructe din Marea Britanie care au nevoie de angajati. Tot ei contacteaza companiile de recrutare de forta de munca, iar noi aranjam cursele in functie de ce ne spun ei.Nu avem un orar de zbor, ci organizam fiecare cursa in functie de cand pot firmele sa transporte toti angajatii. Tinand cont de situatia de acum, cred ca vom efectua un zbor pe zi pana la inceputul lunii mai", a declarat, pentru Digi24, Matthew Purton, reprezentantul unei firme de transport aerian.Purton a precizat ca preturile pentru un bilet de avion sunt duble fata de costurile obisnuite, adica 250 de euro."Am transportat 1.500 de oameni in Germania pana azi. Guvernul german are 40.000 de permise pentru a aduce lucratori. Pana acum, am lucrat cu Olanda, Germania si Marea Britanie, cred ca avem ceva si in Austria acum. Dar, cu timpul, ma astept sa vedem un efort paneuropean, Franta, Elvetia, dar si alte tari sa aiba solicitari", a punctat el.Saptamana trecuta, ambasadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache, spunea ca stie ca fermierii britanici ar avea nevoie de muncitori sezonieri, dar deocamdata, in conditiile pandemiei si ale controverselor generate de plecarea muncitorilor romani in Germania, nu vrea sa implice statul roman in astfel de discutii.Citeste si:Draga sezonieruleReactia ambasadei Romaniei din UK, dupa ce un charter cu muncitori a ajuns in Marea BritanieDupa Germania, inca o tara vrea sa aduca muncitori romani in agricultura in plina pandemie ...citeste mai departe despre " Inca 15 zboruri vor pleca in aprilie, cu romani care se duc la munca sezoniera in Occident " pe Ziare.com