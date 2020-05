Guvernul promite bani celor care au fost in somaj tehnic si revin la munca

"In ceea ce priveste masurile active de ocupare a fortei de munca, cu siguranta, vom apela la un instrument pentru persoanele care au fost in somaj tehnic si care revin in activitate in companiile in care au lucrat. Vom acorda, practic, plata unei sume, inca nu am stabilit cuantumul, depinde de resursele de care dispunem, de 35 si 45%, ca o masura activa pentru reluarea activitatii de catre angajatii care au fost in somaj tehnic", a anuntat Orban, la reuniunea Consiliului National Tripartit.El a adaugat ca perioada de acordare a somajului tehnic va fi prelungita pana la 1 iunie."Dupa data de 1 iunie vom mentine somajul tehnic numai catre angajatii companiilor din domenii in care se mentin restrictiile. De exemplu, in domeniul spectacolelor, evenimentelor culturale, restaurantelor, adica, unde se vor mentine restrictii in ceea ce priveste derularea activitatii", a completat premierul.Potrivit acestuia, se lucreaza si la elaborarea unui instrument pentru a sustine angajarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca."Va depinde de categoria in care se afla aceste persoane, un instrument e folosit pentru persoanele de peste 50 de ani, un alt instrument pentru absolventi si un alt instrument pentru populatia de varsta adulta care e in cautarea unui loc de munca.Vom incerca sa cream stimulente pentru companii ca sa angajeze persoane aflate in cautarea unui loc de munca", a spus Orban.El a mentionat ca Executivul estimeaza o crestere a numarului de persoane in cautarea unui loc de munca cu 650.000 - 750.000, fata de cele care primeau ajutor de somaj."Sunt aproximativ 300.000 de contracte de munca incheiate. La asta putem adauga un numar de 250.000 - 350.000 de romani care au revenit din tarile in care lucrau si care si ei se afla in cautarea unui loc de munca. Deci estimam o crestere a numarului de persoane in cautarea unui loc de munca la 650.000 - 750.000 de cetateni, in plus fata de cei care se aflau in plata ajutorului de somaj, ca atare va fi nevoie de o politica activa de ocupare a fortei de munca", a afirmat Orban.Citeste si Ministrul Muncii: Toate cererile de somaj tehnic vor fi verificate. Suntem pregatiti sa dam sanctiuni ...citeste mai departe despre " Guvernul promite bani celor care au fost in somaj tehnic si revin la munca " pe Ziare.com