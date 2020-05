Guvern: 2.500 de lei pe luna pentru firmele care angajeaza tineri someri sau persoane peste 50 de ani concediate recent

Proiectul de act normativ reglementeaza, printre altele, acordarea unor masuri active de sprijin pentru angajati si angajatori."Incepand cu data de 1 iunie 2020, angajatii care au beneficiat de prevederile articolului XI alineat (1) din OUG 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea 59/2020 si carora le sunt mentinute raporturile de munca ulterior reluarii activitatii de catre angajatori, beneficiaza, pentru o perioada de trei luni, prin intermediul angajatorului, de plata unei parti din salariu, reprezentand 45% din salariul de baza brut corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 45% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020", se prevede in proiectul de OUG.De asemenea, se mentioneaza in proiect, angajatorii au obligatia mentinerii raporturilor de munca pentru o perioada de 6 luni dupa implinirea termenului de 3 luni.In proiect se mai propune ca: "Prin exceptie de la prevederile articolului 85 alineat (1) din Legea 76/2006 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 1 iunie 2020, angajatorii care incadreaza in munca, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, persoane in varsta de peste 50 de ani ale caror raporturi de munca au incetat din motive neimputabile lor, prin concediere, in perioada starii de urgenta decretata sau a starii de alerta instituite, inregistrati ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, o suma de 2.500 lei".Totodata, "angajatorii care incadreaza in munca, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, persoane cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani inregistrati ca someri in evidenta agentiilor pentru ...citeste mai departe despre " Guvern: 2.500 de lei pe luna pentru firmele care angajeaza tineri someri sau persoane peste 50 de ani concediate recent " pe Ziare.com