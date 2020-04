Forbes si Reuters scriu despre muncitorii romani din UK si Germania: De ce sunt ceruti, de ce se duc

Presa internationala remarca faptul ca este nevoie de muncitori sezonieri din estul Europei, cu precadere din Romania si Bulgaria, pentru a putea fi culese culturile de fructe, legume sau sparanghel in conditiile in care nu se gasesc localnici care sa faca aceasta munca pentru aceiasi bani.Spre exemplu, Frey Lindsay scrie pentru Forbes, ca "muncitorii romani zboara sa umple golurile de pe piata muncii din Marea Britanie, iar remainers (cei care au votat pentru ramanerea tarii in Uniunea Europeana - n.red.) adora asta".Sursa citata noteaza ca avioanele care duc culegatorii romani de fructe si legume au inceput sa aterizez in Regatul Unit pentru a ajuta sectorul agricol zbuciumat. Fermierii tarii se confrunta cu mari lipsuri ale fortei de munca, din cauza pandemiei de coronavirus. In acest context, muncitorii sezonieri din UE, care reprezinta majoritatea fortei de munca din UK, sunt impiedicati sa calatoreasca.Forbesc mai precizeaza ca romanii si bulgarii au fost mult timp tinta defaimarii in Marea Britanie, mai ales de cand au fost ridicate restrictiile de imigratie, in anul 2014.Comentatorii britanici anti-Brexit nu sunt nici ei prea linistiti. "Ce inseamna Brexit in practica: trebuie sa imploram oamenii sa vina", scrie Tim Walker, in timp ce Helen Holdsworth subliniaza ca "acum aducem romanii sa ne culeaga fructele cu curse charter. Atat de disperata este Marea Britanie dupa muncitorii imigranti. Si cat de dependenti suntem de ei".Iata si care a fost reactia ambasadei Romaniei din UK, dupa ce un charter cu muncitori a ajuns in Marea BritanieDe ce romanii sunt preferati britanicilorSky News nota, joi, ca fermierii si-au aparat nevoia transportului de muncitori din Romania in Marea Britanie in contextul crizei de locuri de munca provocata de COVID-19. Ei au argumentat ca pentru recoltare este nevoie de muncitori calificati, iar multi est-europeni se intorc la aceleasi ferme in fiecare an.Despre muncitorii romani fermierii spun ca sunt "loiali si dedicati", in timp ce britanicii ar trebui sa fie pregatiti si ar dura mult timp pana cand acestia ar fi la nivelul necesar. Astfel, nivelul eficientei ar scadea, productia ar fi mai mica, iar preturile a ...citeste mai departe despre " Forbes si Reuters scriu despre muncitorii romani din UK si Germania: De ce sunt ceruti, de ce se duc " pe Ziare.com