Florin Citu spune ca, pentru moment, nu se ia in calcul restructurarea aparatului public

"In acest moment nu exista aceasta discutie. In acest moment toate armele noastre sunt indreptate impotriva problemei de sanatate. Incercam sa oprim aceasta criza pe sanatate, sa avem echipamente pentru ca totul sa functioneze perfect. Acolo ne-am concentrat toate fortele, veti vedea ca rectificarea bugetara acolo duce resurse.In al doilea rand, avem problema creata in sectorul privat, unde a trebuit sa fie inchise mai multe firme, pentru ca vrem ca oamenii sa stea acasa, sa nu se infecteze, si atunci vom pune resurse si in aceasta zona. In acest moment nu ne uitam la o restructurare a aparatului public sau orice alte masuri, dar stim, bineinteles, ca aparatul public este ineficient", a explicat Florin Citu, la Digi 24.Ministrul de Finante a sustinut ca sistemul public se informatizeaza fortat in aceasta perioada."Se fac eforturi in acest moment de informatizare a aparatului public si s-a vazut clar ca aparatul public s-a informatizat fortat. Am oameni care lucreaza si din Ministerul de Finante, si din ANAF, sute de persoane care lucreaza de acasa, fac lucruri pe tablete, sunt conectati, fac lucruri care ni se spuneau cu o luna in urma ca nu se puteau face. Va spun ca informatizarea ANAF se va face in aceasta perioada.(...) In rest, nu ne-am concentrat in acest moment decat pe a pune resurse in sistemul de sanatate si de a veni cu aceste masuri prin care sa reusim sa pastram capacitatea de productie. Eu cred ca daca reusim sa pastram capacitatea de productie aproape intacta si forta de munca sa fie sanatoasa putem sa iesim dupa aceea din impas. Sa stiti ca avem timp de reforme (in sistemul public - n. r.) dupa aceea, bineinteles", a adaugat Florin Citu.Citeste si:Incepand de azi, angajatorii pot depune cererile pentru somajul tehnic. Care sunt formularele necesare si unde se trimitCine beneficiaza si cum se obtin Certificatele de Situatie de Urgenta ...citeste mai departe despre " Florin Citu spune ca, pentru moment, nu se ia in calcul restructurarea aparatului public " pe Ziare.com