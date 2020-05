"Pentru acele domenii in care se vor mentine restrictiile, dupa data de 1 iunie, vom continua plata somajului tehnic. Pentru toate domeniile care isi vor relua activitatea ca urmare a relaxarii restrictiilor, somajul tehnic va fi inlocuit de o masura activa de sustinere a reluarii activitatii de catre angajati, prin alocarea unui procent din salariul brut al angajatului, de pana la 41,5%, pentru fiecare angajat care isi reia activitatea in cadrul companiei in care a lucrat", a spus Orban.Totodata, statul va plati pana la 30% din salariul brut companiilor care vor angaja oameni aflati in cautarea unui loc de munca."Evaluarea pe care o avem indica ca sunt aproape 600 de mii de romani in somaj tehnic si 700 de mii care vor cauta un loc de munca. 350 de mii care au avut contractul incheiat. Din acest motiv, pe langa masura activa acordata pentru reluarea activitatii angajatilor din companiile afectate, vom folosi mai multe masuri dedicate pe diferite categorii,Vom acorda pana la 30% din salariul brut companiilor care vor angaja oameni aflati in cautarea unui loc de munca, care vor oferi locuri de munca pe cel putin 3 luni de zile. Exista o serie de cetateni, categorii pentru care angajarea e mai dificila, tineri absolventi, persoane in varsta, vom dezvolta instrumente de sustinere a angajarii lor, mai generoase, sustinand un procent din salariul brut.Aceste masuri vor fi luate cu anumite conditii. Dupa incetarea perioadei de plata a sumei, o perioada compania trebuie sa mentina angajatii care au beneficiat", a mai afirmat premierul....citeste mai departe despre " Firmele care angajeaza persoane care isi cauta un loc de munca primesc pana la 30% din salariul brut, pentru trei luni " pe Ziare.com