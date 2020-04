Cum interpreteaza AJOFM acordarea indemnizatiei de somaj tehnic

Articol de Mihaela Mitroi, Partener, Asistenta Fiscala si Juridica, EY Romania, lider al activitatii de consultanta fiscala si juridica in clusterul de Sud al regiunii EY Europa Centrala si de Sud-Est si Asia Centrala (CESA)

In practica, sunt multi angajatori care utilizeaza un sistem de salarizare format din salariul de baza si alte componente salariale cum ar fi sporurile, indemnizatiile sau alte adaosuri. In acest context, si-au pus intrebarea daca, pe durata somajului tehnic, ar putea acorda sume suplimentare care impreuna cu indemnizatia de somaj tehnic ar putea sa atinga sau chiar sa depaseasca cuantumul salariului de incadrare.Am adresat aceasta intrebare telefonic Agentiilor Judetene de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) din Romania si rezultatele obtinute le-am sintetizat in cele de mai jos.Dintr-un total de 42 de AJOFM-uri pe care le-am contactat, majoritatea (81%) au raspuns ca angajatorul poate suplimenta indemnizatia primita din bugetul asigurarilor pentru somaj (fara a specifica un cuantum maxim), argumentand ca autoritatile deconteaza maximum 75% din salariul mediu brut, iar angajatorul, in functie de posibilitatea lui financiara, poate suplimenta aceasta suma in conformitate cu prevederile Art. XI, alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 30/2020. Sase dintre acestea au mentionat insa, in mod clar, ca angajatorul poate suplimenta indemnizatia primita din bugetul asigurarilor pentru somaj cu pana la 100% din salariul de incadrare (de baza), iar o agentie judeteana a raspuns ca angajatorul poate suplimenta indemnizatia fara a avea o limita, daca dispune de buget, deci chiar si cu mai mult de 100% din salariul de baza.Am avut, insa, si cazuri in care nu am primit raspuns. Spre exemplu, autoritatile dintr-un judet nu au stiut sa raspunda daca indemnizatia de somaj poate fi suplimentata de angajator, iar cele din alte doua judete au raspuns ca angajatorul nu poate suplimenta indemnizatia de somaj.De asemenea, avand in vedere discutiile din spatiul public si nelamuririle multor angajatori, am adresat AJOFM-urilor si intrebarea daca, pe durata suspendarii contractului individual de munca (CIM) in perioada somajului tehnic, angajatorul poate sa acorde in continuare beneficii de natura sociala?Patru agentii judetene au raspuns pozitiv la aceasta intrebare, sustinand faptul ca, pe durata suspendarii CIM in perioada somajului tehnic, angajatorul poate acorda, in continuare, beneficii de natura sociala, cum ar fi tichete cadou sau prime de sarbatori.Un numar de 16 agentii judetene ne-au comunicat insa ca este la latitudinea angajatorului, daca alege sau nu sa le acorde. In ceea ce priveste temeiul in baza caruia angajatorii pot acorda beneficii de natura sociala, una dintre autoritatile contactate a mentionat ca aceste beneficii pot fi acordate doar daca sunt specificate in contractul de munca (individual sau colectiv). De asemenea, o alta agentie judeteana a subliniat ca, in privinta tichetelor de masa, acestea pot fi acordate doar pentru timpul efectiv lucrat, ele nefiind datorate in perioada somajului tehnic.La aceeasi intrebare au raspuns negativ noua AJOFM-uri. Dintre acestea, autoritatile dintr-un judet au declarat ca nu sunt de acord cu acordarea acestor categorii de beneficii pentru angajati, atat timp cat contractul individual de munca este suspendat. De asemenea, trei agentii judetene au argumentat ca in Ordonanta de urgenta a Guvernului 32/2020 nu este mentionata aceasta posibilitate.In urma acestor interpelari am putut constata ca, desi practica autoritatilor este diferita, majoritatea AJOFM-urilor sunt de parere ca angajatorii pot suplimenta indemnizatia de somaj tehnic peste plafonul suportat din bugetul asigurarilor pentru somaj, in functie de bugetul propriu si de cat este fiecare dispus sa acorde. In ceea ce priveste beneficiile de natura sociala, acordarea acestora ramane in principal la latitudinea angajatorilor, ele urmand a fi acordate cu respectarea prevederilor contractelor individuale si colective de munca.Cu toate acestea, se impune o aliniere a Agentiilor de Ocupare a Fortei de Munca cu privire la modalitatea de punere in aplicare a prevederilor privind somajul tehnic, reglementate prin OUG 30/2020, cu modificarile aduse prin OUG 32/2020, intrucat este mai mult decat evident ca agentii economici se preocupa si de perioada de dupa COVID-19 si de potentialele consecinte ale neaplicarii corecte a acestei facilitati.