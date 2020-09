Cum faci bani dupa ce iesi la pensie

Expertiza unui profesor, indiferent de domeniul lui, este o veritabila comoara. Dascalii iesiti la pensie sunt mentorii ideali, iar experienta lor trebuie folosita si dupa retragere, daca sunt dispusi sa faca asta. A fi profesor nu este doar o meserie, este o vocatie. Prin cursuri online, fie direct cu copiii, fie prin realizarea unor materiale didactice care sa adune toata experienta lor la catedra, profesorii pensionari isi pot continua, fie si in parte, activitatea. Mai mult, ei pot fi remunerati, iar veniturile se pot cumula cu pensia, inclusiv in cazul profesorilor care primesc pensie de invaliditate Alte abilitati ale profesorilor pensionari care pot atrage elevi includ predarea lectiilor de canto, arta sau studiul unui instrument muzical.Multi pensionari se dedica cu pasiune unui hobby. Uneori, aceasta activitate de placere poate sa devina si o buna sursa de venituri. Fie ca este vorba despre pictura, olarit, tricotaje, tesaturi sau oricare alte activitati handmade, atata vreme cat rezultatul este frumos si util, se vor gasi si cumparatori. Beneficiile sunt multiple. A ramane activ este cea mai buna cale prin care iti poti pastra tonusul psihic si pofta de viata, iar daca oricare din aceste activitati de placere aduce si bani, este cu atat mai bine.A cunoaste bine o limba straina sau mai multe, a fi capabil sa produci continut sau sa scrii sunt abilitati care nu se pierd atunci cand iesi la pensie. Dupa pensionare, chiar si in ritm mai lejer, aceste activitati pot continua. Cel mai bun exemplu este filosoful Mihai Sora. Are 103 de ani, este activ pe Facebook , scrie si este prezent in viata cetatii. Si nu este nici pe departe singurul exemplu.Poate suna banal, dar meseria e bratara de aur si nu ti-o poate lua nimeni. Cum poti sa opresti un om care vrea sa faca ceva cu mainile lui?Orice activitati lucrative poate face un pensionar sunt binevenite. Sunt utile lui, societatii si familiei. Daca exista putere de munca si daca aceasta se imbina cu experienta, activitatea poate si trebuie sa continue, fie ca este vorba de gradinarit, de un atelier mecanic sau de oricare alta indeletnicire, de la cultivarea ciupercilor si pana la cresterea prepelitelor.Una dintre variantele extrem de facile de suplimentare a veniturilor este aceea de a face prajituri, torturi, gemuri, dulceturi si conserve. Cererea este atat de mare incat un pensionar pasionat de o astfel de activitate isi poate face, cu siguranta, o clientela stabila.Chiar daca nu mai sunt in deplinatatea formei fizice, experienta vasta este un avantaj pe care orice pensionar trebuie sa o exploateze astfel incat sa-i aduca beneficii. Sunt multe domenii de activitate unde experienta este pretuita la justa ei valoare. Si nu vorbim aici doar de medici si avocati care, practic, nu ies niciodata la pensie, ci de orice profesie unde experienta profesionala este importanta. Simpla consultare a ofertelor de munca dovedeste ca exista cerere pentru activitati cu jumatate de norma dedicate in mod special celor cu o bogata expertiza profesionala.Pensia este o perioada din viata care trebuie traita activ si cu sentimentul utilitatii, iar o ocupatie, indiferent care este ea, asta face. Eliberat de multe din constrangerile din perioada de activitate, cu posibilitatea de a alege ceea ce face, un pensionar poate desfasura orice activitate pentru care are competentele si abilitatea necesare. Iar in cazul in care acestea lipsesc, nimic nu-l poate opri sa le deprinda. Ideea ca de la o anumita varsta iti este mai greu sa inveti este un mit. Poate ca nu o faci la fel de repede ca la 20 de ani, dar sigur o poti face. Si pentru ca tot l-am amintit mai sus, Mihai Sora invata acum limba japoneza.