Consumul de alcool duce la salarii mai mari

Americanii care consuma bauturi alcoolice castiga mai multi bani la locul de munca decat cei care nu beau, arata un studiu publicat in Journal of Labor Research, citat de AFP.Datele studiului arata ca bautorii castiga in medie cu 10% mai mult, in cazul barbatilor, respectiv pana la 14% pentru femei, in comparatie cu cei care nu beau niciodata.

"Oamenii care beau in societate isi construiesc retele, relatii si acumuleaza diverse contacte. Acest lucru inseamna, practic, salarii mai mari", sustine Edward Stringham, profesor de economie si coautor al studiului.

Desi autorii studiului au recunoscut faptul ca rezultatele cercetarii contrazic concluziile unui studiu similar facut de Universitatea Harvard, ei considera important faptul ca analiza lor a luat in consideratie si nivelul de cultura generala al respondentilor.

Explicatia fenomenului, conform autorilor studiului, este ca bautorii intretin o retea mai larga de cunostinte, care are ca rezultat un numar mai mare de oportunitati profesionale."Consumul de bauturi alcoolice permite, fara nicun dubiu, ca oamenii sa isi dezvolte calitati umane, profesionale si sociale", declara autorii studiului.

Studiul contrazice astfel argumentele sustinatorilor politicilor care reducerea consumului de bauturi alcoolice, mai ales in campusurile universitare.

"Interdictia consumului de alcool are ca efect consumul in cadru privat, cum s-a intamplat si in perioada prohibitiei, intre anii 1920 si 1933, si are loc din nou in campusurile universitare, in prezent. Impiedicand oamenii sa bea in public, aceste interdictii suprima un efect economic important: acumularea unui capital social si dezvoltarea unei retele sociale", declara autorii studiului.

NewsIn

