Conditii mai aspre de pensionare anticipata

Proiectul de Lege privind reforma sistemului de pensii propune inasprirea conditiilor de pensionare anticipata prin majorarea penalizarii de la 0,5% la 0,75% pentru fiecare luna de pensionare anticipata fata de varsta standard de pensionare, conform NewsIn.



Pensionarea anticipata nu poate depasi 60 de luni (5 ani) fata de varsta standard de pensionare, iar in perioada de anticipare persoana nu poate cumula pensia anticipata cu un venit salarial.

La implinirea varstei standard de pensionare, penalizarea se ridica, potrivit unei Note privind sistemul unitar de pensii publice din Romania.

Ministrul Finantelor, Gheorghe Pogea, a declarat marti, dupa sedinta de Guvern in care s-a aprobat Legea pensiilor si s-a decis asumarea raspunderii in Parlament, ca 5,7 milioane de pensionari sunt sustinuti de 4,9 milioane de salariati, in prezent.

"Acest raport mare de dependenta este cel care a generat, printre altele, nesustenabilitatea sistemului public de pensii, motiv pentru care, in 2009, bugetul de stat, ca sa poata asigura echilibrul bugetului asigurarilor sociale de pensii, contribuie cu aproape 1,5 miliarde de euro", a declarat Pogea.



