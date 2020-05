"Din ce am discutat eu cu domnul premier, somajul tehnic sa fie prelungit pentru anumite categorii. Este clar ca, daca sunt companii a caror activitate este afectata de deciziile Guvernului, care nu pot sa porneasca, acolo nu ai cum sa le spui ca nu le mai sustii. Nu stiu care va fi cuantumul, daca se va umbla la cuantum si va fi mai mic sau nu - daca se va umbla la asa ceva e o decizie politica -, dar cred ca normal este ca la acele sectoare din economie care sunt in continuare afectate de deciziile Guvernului sa continuam cu plata somajului tehnic, desi nu stiu daca in aceeasi suma", a spus Citu, potrivit Rador.Intrebat daca este luat in calcul si un al doilea val de imbolnaviri, ministrul a raspuns ca sunt luate in calcul toate scenariile si ca toata economia este mult mai pregatita pentru acest scenariu."Da. Luam in calcul toate scenariile si, asa cum v-am obisnuit, de la inceputul anului lucram pe scenarii (...). Ne pregatim pentru acele scenarii si speram sa nu se intample. Asa si aici. Eu cred ca, oricum, toata economia va fi mult mai pregatita pentru acest scenariu, daca se intampla in partea a doua a anului. Vom avea si instrumentele, deja stim ce instrumente sa folosim, avem pus la punct si somajul tehnic, daca va fi nevoie (...).Rezervele Statului vor avea ce trebuie. Pentru ca la noi aici a fost problema cand am fost loviti de aceasta criza: nu era nimic in ele; nu erau masti, nu erau manusi, nu erau biocide, si aici a fost putin de munca in martie si aprilie, pentru a avea aceste stocuri. Cu siguranta nu vom mai avea aceasta problema, si veti vedea ca vom trece mult mai usor peste al doilea val", a explicat ministrul. ...citeste mai departe despre " Citu spune ca somajul tehnic ar putea fi prelungit, pentru anumite categorii, dupa 15 mai " pe Ziare.com