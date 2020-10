Ce solutii pot aplica angajatorii pentru mai multa eficienta in contextul actual

Aplicarea unui mod de lucru adaptat situatiei

Utilizarea unui software performant pentru calcularea salariilor

Flexibilitatea fata de angajati care au copii

Adaptarea activitatii in functie de tendintele manifestate de client

Aplicarea mijloacelor de protectie sanitara

Cu siguranta, nu vom revedea prea curand imaginea clasica a open space-ului plin de angajati, in care fiecare dintre ei se poate deplasa fara restrictii de la un birou la celalalt. Cei mai multi angajatori au pus in practica programe alternative dupa care se vine la birou, fie in ture care alterneaza persoanele dintr-un anumit department, fie cu mentinerea unor echipe la domiciliu. In acest fel, riscurile asociate pandemiei sunt micsorate, iar increderea fata de management a angajatilor din toate departamentele este puternic impulsionata.Intr-o perioada in care activitatea departamentului de HR poate fi puternic perturbata, este important ca managerii sa se implice activ pentru ca veniturile angajatilor sa nu fie puse in pericol. Un calculator salariu 2020 permite calcule financiare complexe, de la salariul brut la salariul net, precum si de la salariul net la cel brut. Mai mult, aceasta solutie software avansata permite atat calcularea impozitului pe venit, cat si a contributiilor aferente unui anumit castig lunar. Calculul salariului net acordat pentru contractele full time si part time, al indemnizatiilor de somaj tehnic acordate pe perioada COVID-19, precum si calculul indemnizatiilor pentru supravegherea copiilor pot fi facute tot cu ajutorul acestei solutii.Situatia actuala aduce cu sine o noua problema: posibilitatea ca activitatea scolara sa fie continuata fara turbulente, in contextul in care si parintii lucreaza de la domiciliu. Cei mai multi dintre angajatorii care au copii simt nevoia de a-i supraveghea suplimentar in aceasta perioada. Acesta este punctul in care interesele angajatilor si cele ale angajatorilor se pot intersecta. In baza legii 19/2020 se pot acorda zile libere, la cererea angajatului, in situatia in care unitatile de invatamant sunt inchise. Salariatul beneficiaza de 75% din salariul de baza, iar angajatorul poate solicita decontarea sumelor ce reprezinta indemnizatia neta.Nu toate afacerile isi pot continua activitatea dupa specificul lor, dar exista o serie de companii care au inteles cat de importanta este mobilitatea in situatia de fata. Magazinele online de haine sau de gadget-uri au inclus in oferta lor si sectiunea minimarket, unde ofera legume, fructe, produse alimentare si chiar produse de igiena. Cafenelele si restaurantele livreaza acum direct la domiciliu, fie direct, fie prin intermediul aplicatiilor dedicate, iar marile fabrici din domeniul cosmeticelor au trecut la productia de dezinfectanti.Mentinerea intregii forte de munca la domiciliu este o masura pe alocuri imposibila. In acest caz, companiile sunt obligate sa le ofere angajatilor sentimentul de siguranta, prin adaptarea spatiului de lucru la noile provocari. Prezenta mijloacelor de protectie la locul de munca, precum detectorul de temperatura, culoarele de directionare a fluxurilor de personal, dispenserele cu produse dezinfectante sau aparatele de sterilizare ajuta la mentinerea unui mediu sigur.