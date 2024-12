Romanii au muncit mai eficient in ultimul an si au adus mai multi bani firmei in care lucreaza, insa dezvoltarea pietei inseamna mai multe oportunitati, asa ca din ce in ce mai multi si-au schimbat jobul.

Indicatorul "rentabilitatea medie a capitalului uman", ce reflecta profitul generat de un angajat pentru fiecare leu incasat sub forma de salariu, a crescut cu 12,5% in ultimul an, potrivit unui studiu publicat miercuri de PwC Romania.

Studiul arata ca, in medie, la fiecare leu incasat sub forma de salariu, un angajat roman produce un profit de 1,44 lei angajatorului.

"Aceasta evolutie se datoreaza in principal cresterii profitabilitatii ca urmare a reducerii costurilor totale la nivel de companie", sustine PwC.

Totusi, exista diferente semnificative de la un sector economic la altul in ceea ce priveste eficienta angajatilor.

"Rata cea mai ridicata a rentabilitatii capitalului uman s-a inregistrat in sectorul bunurilor de larg consum, ca urmare a cresterii sustinute a ...citeste mai departe despre "Ce profit aduce firmei un angajat roman pentru fiecare leu incasat la salariu" pe Ziare.com

