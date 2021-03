Meserii care nu vor mai fi cautate in cinci ani. Topul joburilor care vor disparea de pe piata

Soferi de taxi: Popularitatea in crestere a aplicatiilor de ridesharing ca Uber pune in fata disparitiei soferul traditional care lucreaza pentru o companie de taximetre. Functionarea unei companii de taxiuri este mult mai scumpa decat ridesharing, iar serviciile lor nu pot concura cu preturile noului model de transport.Agenti bancari: Cand ati intrat ultima oara intr-o filiala bancara si ati interactionat cu un agent pentru un serviciu financiar? Automatizarea si inteligenta artificiala inlocuiesc repede aceasta veche slujba. Cele mai multe credite pot fi obtinute printr-o aplicatie. Pentru tranzactiile cu numerar, bancomatele indeplinesc tot mai mult functiile complicate indeplinite anterior de oameni.Casieri: Va fi oricand nevoie de unul sau doi casieri intr-un magazin pentru a verifica preturi si alte probleme curente, dar slujba clasica de casier/a este in pericol. Aparatele la care faci singur plata si tendinta spre tranzactii digitale automatizeaza repede munca de casier.Opertori de telemarketing: Chiar daca cei mai multi dintre noi prefera sa nu mai auda agenti de telemarketing, nu inseamna ca nu vom mai primi apeluri telefonice nesolicitate. In prezent, cele mai multe apeluri de telemarketing sunt insi cefectuate prin automatizare si transferate la un operator doar in anumite conditii. Dar industria telemarketingului cauta activ metode de automatizare si a acestor interactiuni.Dispeceri (cu exceptia serviciilor de urgenta): Sunt repede inlocuiti de automatizare. In urmatorii cinci ani, cei mai multi vor fi inlocuiti de calculatoare. Se va intampla si pentru serviciile de urgenta, dar peste mai mult de cinci ani.Ceasornicari: Multi oameni aleg ceasuri inteligente ca sa le conecteze la telefoane. Toate problemele cu aceste ceasuri sunt prea complexe pentru un ceasornicar traditional, asa ca trebuie trimise la producator. Automatizarea patrunde adanc in industrie, astfel ca ceasurile traditionale devin tot mai ieftine, iar reparatiile tot mai scumpe.Tipografi: Presa tiparita moare cu repeziciune. Reviste si ziare continua sa fie tiparite in tiraje mici, dar urmatorii cinci ani vor accelera evolutia spre continut strict digital. Unele publicatii mai cerute vor mai avea nevoie de tipografi, dar numarul lo ...citeste mai departe despre " Meserii care nu vor mai fi cautate in cinci ani. Topul joburilor care vor disparea de pe piata " pe Ziare.com