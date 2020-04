Bucurestiul este cel mai bun loc din lume pentru lucrat de acasa. Ce tara are cele mai multe orase in top

Potrivit unui clasament facut de Broadband Deals, citat de Travel Daily News, Bucurestiul este pe primul loc in acest top, in ce priveste lucratul de acasa sau de la distanta.Iata si care au fost indicii luati in calcul, fiind analizate 50 de mari orase ale lumii:Viteza medie a Internetului - trebuie sa fie de incredereExistenta companiilor de livrare a mancarii acasaNumarul disponibil al locurilor de munca ce poate fi facuta de acasaCostul unui laptop in acel orasCostul vietiiCiteste si:Cele mai ieftine destinatii pentru weekend, in Europa. Cum sta BucurestiulSurpriza la puterea de cumparare: Bucurestiul este sub Sofia sau Brasov"Daca lucrati din Bucuresti, nu veti duce lipsa de mancare la pauza de pranz, cu optiuni de mancare uimitoare de la Uber Eats sau de la restaurantele unde se poate lua la pachet", scriu autorii studiului, adaugand ca prima investitie trebuie insa facuta intr-un laptop.Bucurestiul este pe primul loc si la proportia de locuri de munca de acasa, din total - 4,33%, fiind urmat de San Francisco - 4,29%, singurele doua orase analizate cu peste 4%. Spre comparatie, Tokio are doar 0,13% locuri de munca de acasa, din total.Cu o viteza medie de 52 Mbps, capitala noastra este a patra in top, dupa Hong Kong, Houston si Dublin. Totodata, Bucurestiul este al saptelea cel mai ieftin oras, din punctul de vedere al costului vietii. Cele mai ieftine sunt Mumbai (India), Harkov si Kiev (Ucraina), iar cele mai scump este Basel (Elvetia).Citeste si: Orasul european in care preturile au scazut si de 4 ori in ultimele zileLa nivel general, Bucurestiul este urmat de trei orase americane - Houston, Las Vegas si Atlanta - si de capitala Ungariei, Budapesta. De altfel, Statele Unite au cele mai multe orase in top 50 - noua -, si toate sunt intre primele 15.Totodata, si estul Europei este un loc foarte bun de lucrat de acasa, mai arata autorii studiului, doar un oras dintre primele 16 nefiind din SUA sau din Europa de Est.Pe ultimele locuri in top 50 sunt cele mai mari orase italiene - Roma si Milano -, din cauza vitezei relativ mici a Internetului, costului prea mare al unui laptop, dar si a numarului mic de locuri de munca ...citeste mai departe despre " Bucurestiul este cel mai bun loc din lume pentru lucrat de acasa. Ce tara are cele mai multe orase in top " pe Ziare.com