Bode anunta ca a primit solicitarea oficiala pentru trenul care sa transporte lucratori romani in Austria

In consecinta, Lucian Bode va discuta luni cu ministrul austriac pentru fonduri europene, pentru a cere detalii despre acest tren."Aceasta solicitare a venit vineri, pe data de 24 aprilie, transmisa de la Ambasada Austriei la Bucuresti catre ministerul nostru, catre MAI, dupa ce eu am declarat public in cadrul vizitei pe care am efectuat-o la Timisoara, ca o astfel de solicitare nu exista concret la ministerul nostru. Aceasta solicitare a venit intre timp, iar acum clarificam aceste conditii", a spus Lucian Bode la Digi24, duminica seara.Solicitarea este pentru data de 2 mai, a confirmat ministrul.In consecinta, ministrul Transporturilor a precizat ca va vorbi luni dimineata la telefon cu ministrul din Austria, pentru a cere clarificari - despre cati oameni este vorba, de unde pleaca trenul, ce companie va opera transportul - CFR sau OBB - si cum vor ajunge acesti muncitori pana la Timisoara, in conditiile starii de urgenta."Daca se doreste deplasarea cu trenul, eu cred ca la fel cum s-a realizat si cu avionul, trebuie sa avem clar reguli de la momentul la care pleaca de la domiciliu pana in momentul in care ajunge la destinatie, in Austria", a spus Lucian Bode.Caroline Edtstadler, ministru pentru Europa al Austriei, a anuntat intr-un comunicat de presa ca un tren de noapte va duce, saptamanal, incepand cu 2 mai, personal din Romania care sa asigure servicii in Austria pentru persoanele care necesita ingrijire permanenta."Ma bucur ca, in ciuda inchiderii granitelor, am putut dezvolta un coridor comun pentru lucratorii din Romania", a declarat Caroline Edtstadler.Ea a precizat ca aproximativ 33.000 de oameni depind de ingrijire continua in Austria.Legatura cu Timisoara, scrie sursa citata, va incepe cu un tren pe saptamana, dar s-ar putea ajunge la trei trenuri pe saptamana.Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, vineri, la Timisoara, ca nu exista niciun document oficial din partea statului austriac care sa solicite transportul muncitorilor cu trenul, pornind de la Timisoara.