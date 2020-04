Angajatorii pot depune incepand de azi documentele pentru somajul tehnic aferent lunii aprilie

Astfel, companiile a caror activitate a fost afectata de masurile luate in contextul pandemiei de COVID-19 vor beneficia de ajutorul de la stat pentru angajatii lor.Procedura stipuleaza ca "documentele se depun in luna curenta pentru plata indemnizatiei din luna anterioara".Prin urmare, vineri, 1 mai, este prima zi in care angajatorii pot face demersurile necesare pentru a primi banii de la stat pentru somajul tehnic aferent lunii aprilie.Atentie! Indemnizatiile de somaj tehnic pentru aprilie se solicita doar pe aici.gov.ro, care genereaza documentele necesare, pe care angajatorul le completeaza apoi si le incarca pe platforma.Prin urmare, NU trebuie folosite documentele din martie, avand in vedere ca se genereaza unele noi, special concepute pentru luna aprilie.Somaj tehnic: informatii utileCine poate beneficia de indemnizatia de somaj tehnic?Salariatii angajatorilor care reduc sau intrerup temporar activitatea total sau partial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada starii de urgenta decretate.Care este cuantumul indemnizatiei care se plateste din bugetul asigurarilor pentru somaj?Cuantumul indemnizatiei care se plateste din bugetul asigurarilor pentru somaj este egal cu 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 (Legea nr. 6/2020).Castigul salarial mediu brut conform legii este de 5.429 lei. Indemnizatia platita din bugetul asigurarilor pentru somaj nu poate fi mai mare de 4.072 lei.Atentie! Daca bugetul angajatorului permite, indemnizatia poate fi suplimentata de angajator cu suma pana la diferenta de pana la minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat conform art. 53 alin.(1) din Codul Muncii (Legea nr. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare).Documentele necesare sunt stabilite prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 741/2020.Atentie! Angajatorii isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si pentru veridicitatea datelor inscrise in documente.Cand se depun documentele?Documentele se depun in luna curenta pentru plata indemnizatiei din luna anterioara.Cum, unde si cand se face plata?Sumele solicitate din bugetul asig ...citeste mai departe despre " Angajatorii pot depune incepand de azi documentele pentru somajul tehnic aferent lunii aprilie " pe Ziare.com