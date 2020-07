Angajatorii folosesc criza pentru a scadea salariile. In ce domenii se afla angajatii ghinionisti

"In Romania, inceputul de an si toamna erau cele mai importante momente cand romanii isi cautau un nou job. In nici un caz nu ne asteptam ca iunie 2020 sa fie cea mai buna luna din istorie din punct de vedere al aplicarilor", a declarat Bogdan Badea, CEO eJobs."Sunt peste jumatate de milion de romani ramasi fara un loc de munca, sunt romani intorsi din strainatate. Si mai este un aspect care este foarte diferit fata de anul trecut. Daca in 2019, din 10 milioane de aplicari aveam 2 milioane pentru joburi in strainatate, in ultimele trei luni de zile avem 2% in loc de 20% pentru joburi peste hotare", este de parere CEO-ul la Digi 24.Acum e momentul sa-i tinem pe romani in taraRomanii intorsi din strainatate, permanent sau temporar, isi cauta un loc de munca in acest moment."Daca ar fi un moment in care sa-i oprim in tara pe acestia, acum ar fi. Si da, avem romani care isi cauta un loc de munca de nevoie. Este o situatie foarte diferita fata de inceputul anului cand te gandesti "mi-as dori un loc de munca nou", acum este "am nevoie de un loc de munca nou". Situatia este diferita in doar 3-4 luni de zile", a mai spus Badea.Oferta este in crestere, dar inca nu am atins inca nivelul din ianuarie 2020."Suntem cu 20-30% sub nivelul inceputului de an. Exista oferte cam in toate domeniile. Multe incep sa-si revina, inclusiv Horeca, domeniu in care inca nu se anuntase o revenire. Vedem o crestere a locurilor de munca iinclusiv in IMM-uri, care au fost cele mai afectate in aceasta perioada", spune Badea.Daca multinationalele au avut resurse din punct de vedere financiar, IMM-urile au suferit foarte mult in aceasta perioada, si incet, incet isi revin, dar mult mai greu decat multinationalele.Angajatorii vor folosi criza sa scada salariileDaca in unele domenii nici nu se mai discuta de negocierea salariului si trebuia sa accepti cat si se dadea, altele au ramas pline de oferte."Sunt domenii in retailul alimentar, curieratul, zona de e-commerce sau IT-ul, ele in continuare au ramas cautate, deci acolo nu as vedea o mare negociere de salariu. Sunt anumite domenii unde negocierea pe salariu va fi dura, ia ...citeste mai departe despre " Angajatorii folosesc criza pentru a scadea salariile. In ce domenii se afla angajatii ghinionisti " pe Ziare.com