SONDAJ Unul din doi romani ia in calcul schimbarea locului de munca in 2021. Care sunt principalele motive invocate

Un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs arata ca cea mai mare temere a angajatilor romani in ceea ce priveste situatia profesionala in 2021 este ca le vor scadea veniturile si ca ar putea prelua mai multe responsabilitati din cauza lipsei de personal."Mai bine de jumatate (54%) dintre angajatii romani care au participat la un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs spun ca se gandesc sa-si schimbe locul de munca anul acesta, iar 28% au facut chiar pasi concreti in aceasta directie. Chiar daca 2020 a fost plin de provocari din punct de vedere profesional, cu mult efort si stres, numarul celor care iau in calcul o schimbare de job este mai mic decat la inceputul anului trecut, cand sase din zece angajati romani se declarau nemultumiti de situatia lor profesionala si se gandeau sa-si schimbe locul de munca", arata platforma.Desi perspectivele salariale raman in continuare principalul criteriu in functie de care cei mai multi angajati romani (39%) aleg un job sau altul, aproape 29% dintre respondentii la sondajul BestJobs afirma ca aveau in plan sa-si schimbe locul de munca de dinainte de pandemie, pentru ca isi doresc o noua provocare in cariera. Pentru 27%, insa, principalul motiv pentru care schimbarea jobului a devenit o prioritate in noul an este ca nu considera ca au suficiente oportunitati de dezvoltare profesionala la actualul loc de munca.Mai bine de 15% dintre respondenti analizeaza chiar optiunea de a-si schimba complet domeniul de activitate, iar 19% se gandesc acum mai mult decat inainte de pandemie la perspectiva unui job in strainatate.In privinta beneficiilor extrasalariale, cei mai multi angajati isi doresc ca angajatorul sa le ofere in acest an bonusuri de performanta (58%) si programe de dezvoltare profesionala (48%), dar conteaza pentru multi dintre ei si asigurarile de sanatate private (24%), pensiile private (22%) sau programele de mentorat si de dezvoltare personala (21%)."Cea mai mare temere a angajatilor romani in ceea ce priveste situatia profesionala in 2021 este ca le vor scadea veniturile (28%), in timp ce 27% se tem ca ar putea prelua mai multe responsabilitati din cauza lipsei de personal", releva sondajul.Daca in acest moment angajatorul i-ar anunta ca urmeaza sa le scada salariul, aproape 57% dintre respondentii la sondajul BestJobs spun ca ar