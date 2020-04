Sanctiunea aplicata este cea maxima prevazuta de lege, a spus la Digi 24 Tudor Polak, secretar de stat in Ministerul Muncii."Inspectoratele Teritoriale de Munca au efectuat controale si in ultima perioada. La inceputul lunii martie, Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti s-a deplasat la sediul unei agentii de turism unde angajatorul, inainte de emiterea starii de urgenta si inainte de a aparea Ordonanta 30, a suspendat contractele a peste 100 de angajati, iar a doua zi a chemat o parte dintre acestia la munca. In momentul in care Inspectoratul Teritorial de Munca s-a deplasat si a constatat aceste lucruri a aplicat sanctiunea maxima de 200.000 de lei", a spus Polak.Acesta a mentionat ca mai sunt cazuri de acest fel, in care angajatorul a chemat la munca angajati care nu aveau contracte de munca valide, inclusiv la un santier din Bucuresti si la o fabrica din judetul Braila."Pot sa va spun ca, personal, am fost acum aproximativ doua saptamani la un santier din Bucuresti, impreuna cu colegii din Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti, unde, la fel, au fost gasiti cativa cetateni care nu aveau contractele de munca semnate si s-au aplicat mai multe amenzi si a fost sistata activitatea, deoarece in respectiva locatie nu erau respectate toate normele de securitate si siguranta in munca.Mai departe, pot sa va spun ca, in aceasta saptamana, colegii nostri de la Inspectoratul Teritorial de Munca Braila, in urma unui apel anonim, s-au deplasat la o fabrica unde au depistat 13 angajati fara contracte de munca si s-a aplicat o amenda de 200.000 de lei", a mai precizat secretarul de stat. ...citeste mai departe despre " Amenda maxima pentru o agentie de turism care si-a chemat angajatii la munca, desi le suspendase contractele " pe Ziare.com