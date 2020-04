A fost stabilita procedura de aprobare a zborurilor pentru romanii care pleaca sa lucreze in strainatate. Intra de luni in vigoare

"Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, printr-un efort comun al tuturor specialistilor din domeniul aerian si rutier din cadrul ministerului si al institutiilor din subordine cu atributii in aceste domenii, precum si cu suportul ministerelor cooptate in acest demers - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne - a emis OMTIC nr. 875/ din 10.04.2020, prin care a fost stabilita procedura de emitere a avizului pentru efectuarea zborurilor care intra sub incidenta art. 10 alin. (1) din Ordonanta militara nr. 7/2020. Ordinul intra in vigoare incepand cu data de 13.04.2020 si devine obligatoriu pentru toate entitatile mentionate in cuprinsul sau", potrivit unui comunicat al MTIC.Prin emiterea acestei reglementari, a fost stabilita procedura clara prin care operatorul aerian transmite o solicitare pentru efectuarea zborului, cu cel putin 48 de ore inainte de ora programata, catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR) - autoritatea responsabila desemnata in baza Ordonantei militare cu gestionarea acestei problematici.Solicitarea va cuprinde urmatoarele elemente: a) numele, adresa, datele de contact, nationalitatea si indicativul OACI al operatorului aerian; b) tipul, insemnele de inmatricularea si capacitatea aeronavei; c) aeroportul de origine si cel de destinatie, ruta; d) programul de operare; e) denumirea, adresa, datele de contact ale tour-operatorului; f) copia contractului charter in limba romana sau traducerea in limba engleza; g) acordul aeroportului din Romania cu privire la efectuarea zborului;h) contractul cu agentul de handling de pe aeroportul din Romania; i) declaratie privind persoana responsabila, pe aeroportul din Romania pe care se imbarca pasagerii, pentru asigurarea respectarii drepturilor pasagerilor, inclusiv cazarea pasagerilor in caz de anulare/intarziere a zborului, pana la imbarcarea pasagerilor in vederea transportului spre destinatia finala sau, dupa caz, in vederea transportului retur, spre domiciliu; j) numele, adresa si datele de contact ale agentului/agentilor de recruta ...citeste mai departe despre " A fost stabilita procedura de aprobare a zborurilor pentru romanii care pleaca sa lucreze in strainatate. Intra de luni in vigoare " pe Ziare.com