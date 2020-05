Sefa Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Prahova, Dumitra Ionescu, a declarat, luni, ca inspectorii au aplicat amenda maxima, in conditiile in care 40 de persoane care aveau contractele suspendate se aflau la munca.Actiunea de control a avut loc in urma unei reclamatii.De asemenea, o alta firma din judet a fost amendata anterior cu 60.000 de lei, dupa ce trei persoane care aveau contractele suspendate au fost gasite la punctul de lucru.Citeste si:Guvernul a decis sa prelungeasca somajul tehnic pana la 1 iunie. Ce obligatii au companiile cu peste 50 de angajatiMinistrul Muncii: Toate cererile de somaj tehnic vor fi verificate. Suntem pregatiti sa dam sanctiuni ...citeste mai departe despre " 200.000 de lei amenda pentru o fabrica din Prahova: Angajatii munceau, desi erau in somaj tehnic " pe Ziare.com