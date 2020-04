"Dintre cei 11.000 de angajati ai STB, 2.000 vor intra in somaj tehnic. Asta inseamna ca vor primi doar 75% din salariul pe care pana la aceasta data il aveau, conform contractului colectiv de munca, urmand ca numarul acestora sa nu mai creasca.Este o situatie generata de numarul scazut de calatori pe care compania il are acum", a declarat Badulescu, pentru Agerpres.El a precizat ca masura este valabila pentru perioada starii de urgenta.Pentru ceilalti angajati programul de lucru se va reduce de la cinci la patru zile saptamanal, Badulescu precizand ca in aceste cazuri este vorba mai ales despre vatmani si conducatori de autobuze.In prezent, STB lucreaza cu 35% din parcul auto, a mentionat viceprimarul."Avem si celelalte activitati pe care le desfasuram in aceasta perioada, respectiv rutele de la Aeroportul Otopeni pana in judetele unde sunt centre de carantina, lucru pe care il face STB impreuna cu ISUBIF. Acolo avem implicate 40 de masini pe zi, care fac aceste rute in toata tara", a mentionat el.Urmareste LIVE cele mai cele mai importante informatii despre pandemia de coronavirus din Romania si din lume ...citeste mai departe despre " 2.000 de angajati ai STB vor intra in somaj tehnic " pe Ziare.com