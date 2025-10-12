România, cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante din UE. Care sunt domeniile în care s-a înregistrat cea mai importantă scădere

Marti, 16 Septembrie 2025, ora 12:18
53 citiri
România, cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante din UE. Care sunt domeniile în care s-a înregistrat cea mai importantă scădere
În administrația publică sunt tot mai puține locuri vacante FOTO Pixabay

În trimestrul al doilea din 2025, România a înregistrat o rată a locurilor de muncă vacante de doar 0,6%, cea mai scăzută din Uniunea Europeană, arată Eurostat. Media în zona euro a fost de 2,2%, iar în UE de 2,1%. Cele mai ridicate valori s-au consemnat în Țările de Jos (4,2%), Belgia (3,9%) și Austria (3,4%).

La polul opus, țările membre cu cea mai mică rată a locurilor de muncă vacantă au fost: România (0,6%), Spania și Polonia (ambele cu 0,8%) și Bulgaria (0,9%).

Țările cu mai multe locuri de muncă libere față de anul trecut

Comparativ cu situația din trimestrul al doilea al anului trecut, rata locurilor de muncă vacante a crescut în cinci state membre, a rămas stabilă în trei țări și a scăzut în 19 state membre, inclusiv în România, de la 0,7% în T2 2024, până la 0,6% în T2 2025. Atât în zona euro cât și în Uniunea Europeană, rata locurilor de muncă vacante a scăzut în trimestrul al doilea al acestui an, comparativ cu aceiași perioadă a anului trecut, precum și comparativ cu trimestrul anterior.

În rândul statelor membre, cele mai mari scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în Grecia (scădere de 0,9 puncte procentuale), Finlanda (scădere de 0,7 puncte procentuale), Germania și Austria (ambele cu un declin de 0,6 puncte procentuale). În schimb, cele mai mari creșteri ale ratei locurilor de muncă vacante au fost înregistrate în Cipru (0,3 puncte procentuale) Lituania și Malta (ambele cu o creștere de 0,2 puncte procentuale), Bulgaria și Estonia (ambele cu o creștere de 0,1 puncte procentuale).

În ce industrii sunt locuri de muncă vacante

În ceea ce privește România, conform datelor publicate luna trecută de Institutul Național de Statistică, numărul locurilor de muncă vacante la nivel național a fost de 31.300, în trimestrul al doilea din acest an, în scădere cu 3.200 față de aceeași perioadă din anul precedent.

În intervalul analizat, cele mai mari rate ale locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în: producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (1,63%), administrația publică (1,18%), respectiv în activități de spectacole, culturale și recreative (1,13%).

De asemenea, aproape o cincime din numărul total al locurilor de muncă vacante s-a concentrat în industria prelucrătoare (5.900 locuri vacante).

Potrivit sursei citate, sectorul bugetar a însumat 21,5% din numărul total al locurilor de muncă vacante. Astfel, 3.200 de locuri vacante s-au regăsit în administrația publică, 2.600 de posturi în Sănătate și Asistență socială, iar 900 de locuri în Învățământ.

La polul opus, rata locurilor de muncă vacante a înregistrat cele mai mici valori în industria extractivă (0,19%), alte activități de servicii (0,20%), respectiv tranzacții imobiliare (0,23%). Cele mai puține posturi disponibile s-au regăsit în aceleași activități, și anume tranzacții imobiliare (40 locuri vacante), urmate de industria extractivă (90 locuri vacante), respectiv de alte activități de servicii (zece locuri vacante).

Unde au scăzut locurile de muncă vacante

Datele INS arată că, prin comparație cu trimestrul I din 2025, în T2, cele mai relevante scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante s-au consemnat în activități profesionale, științifice și tehnice (-0,28 puncte procentuale), administrație publică (-0,20%) și în intermedieri financiare și asigurări (-0,14%).

În ceea ce privește numărul locurilor de muncă vacante, cele mai accentuate scăderi s-au regăsit în administrația publică (-600) și în activități profesionale, științifice și tehnice (-400).

Pe de altă parte, creșteri importante ale ratei locurilor de muncă vacante au fost în: distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+0,14%), respectiv în Sănătate și Asistență socială (+0,12%).

Ca număr al locurilor de muncă vacante, în T2 vs T1, cele mai importante creșteri s-au observat în Sănătate și Asistență socială (+400), Construcții (+200) și Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+100).

...citeste mai departe despre "România, cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante din UE. Care sunt domeniile în care s-a înregistrat cea mai importantă scădere" pe Ziare.com

Bani de la Uniunea Europeană pentru fermierii români. „Ca urmare a pierderilor severe suferite din cauza fenomenelor meteo extreme recente”. Este o sumă cu opt cifre
Bani de la Uniunea Europeană pentru fermierii români. „Ca urmare a pierderilor severe suferite din cauza fenomenelor meteo extreme recente”. Este o sumă cu opt cifre
Comisia Europeană a adoptat astăzi o propunere de a oferi aproape 50 de milioane de euro din rezerva agricolă pentru a sprijini cultivatorii de fructe, nuci și legume din Bulgaria, Ungaria,...
UE resimte decalajul față de SUA și China în domeniul AI și pune la bătaie un miliard de euro ca să recupereze
UE resimte decalajul față de SUA și China în domeniul AI și pune la bătaie un miliard de euro ca să recupereze
Uniunea Europeană, care vrea să recupereze decalajul față de Statele Unite și China în domeniul inteligenței artificiale (AI), a lansat miercuri două planuri strategice pentru a accelera...
#locuri de munca, #industrii, #Uniunea Europeana, #Somaj , #Stiri Locuri de munca

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cozi la Bursa Locurilor de Muncă. Economist: ”Dacă nu găsim repede niște multinaționale care să vină cu investiții, nu ieșim din impas”
  2. Țara în care salariul mediu este de peste 7.000 de euro caută muncitori. Condițiile în care poți obține un loc de muncă
  3. Calitățile pe care le urmăresc angajatorii în CV-uri. Diploma universitară își pierde din importanță
  4. Tot mai mulți muncitori străini aleg România pentru salarii mai bune și condiții stabile de muncă. Cât câștigă și în ce domeniu lucrează cei mai mulți
  5. O companie americană transferă zeci de muncitori din România către o firmă din India. Consultanții avertizează că ar putea fi o concediere mascată
  6. Andreea Dumitru (Hagag Development Europe) la The Real Estate Event: „Hagag are în acest moment în curs de execuție un număr de 728 de unități rezidențiale, în două proiecte destinate segmentului de piață”
  7. Ștefan Surcel (Cushman & Wakefield Echinox) la The Real Estate Event: „Complexitatea proiectelor noastre începe să devină din ce în ce mai ridicată pe zona de închiriere”
  8. Diana Tutelcă Staicu (The Decorators): „Clienții români încep să aprecieze designul multifuncțional, calitatea, produsele sustenabile, dar și să apeleze la serviciile unui designer de interior”
  9. Gabriel Biriș (Biriș Goran), la The Real Estate Event: „Piața de rezidențial este afectată de creșterea TVA”
  10. Michael Topolinski IV (InteRo Property Development) la The Real Estate Event: „Suntem concentrați pe a livra dezvoltări care să aducă valoare reală pieței și comunității”