România, cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante din UE. Care sunt domeniile în care s-a înregistrat cea mai importantă scădere

În administrația publică sunt tot mai puține locuri vacante FOTO Pixabay

În trimestrul al doilea din 2025, România a înregistrat o rată a locurilor de muncă vacante de doar 0,6%, cea mai scăzută din Uniunea Europeană, arată Eurostat. Media în zona euro a fost de 2,2%, iar în UE de 2,1%. Cele mai ridicate valori s-au consemnat în Țările de Jos (4,2%), Belgia (3,9%) și Austria (3,4%).

La polul opus, țările membre cu cea mai mică rată a locurilor de muncă vacantă au fost: România (0,6%), Spania și Polonia (ambele cu 0,8%) și Bulgaria (0,9%).

Țările cu mai multe locuri de muncă libere față de anul trecut

Comparativ cu situația din trimestrul al doilea al anului trecut, rata locurilor de muncă vacante a crescut în cinci state membre, a rămas stabilă în trei țări și a scăzut în 19 state membre, inclusiv în România, de la 0,7% în T2 2024, până la 0,6% în T2 2025. Atât în zona euro cât și în Uniunea Europeană, rata locurilor de muncă vacante a scăzut în trimestrul al doilea al acestui an, comparativ cu aceiași perioadă a anului trecut, precum și comparativ cu trimestrul anterior.

În rândul statelor membre, cele mai mari scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în Grecia (scădere de 0,9 puncte procentuale), Finlanda (scădere de 0,7 puncte procentuale), Germania și Austria (ambele cu un declin de 0,6 puncte procentuale). În schimb, cele mai mari creșteri ale ratei locurilor de muncă vacante au fost înregistrate în Cipru (0,3 puncte procentuale) Lituania și Malta (ambele cu o creștere de 0,2 puncte procentuale), Bulgaria și Estonia (ambele cu o creștere de 0,1 puncte procentuale).

În ce industrii sunt locuri de muncă vacante

În ceea ce privește România, conform datelor publicate luna trecută de Institutul Național de Statistică, numărul locurilor de muncă vacante la nivel național a fost de 31.300, în trimestrul al doilea din acest an, în scădere cu 3.200 față de aceeași perioadă din anul precedent.

În intervalul analizat, cele mai mari rate ale locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în: producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (1,63%), administrația publică (1,18%), respectiv în activități de spectacole, culturale și recreative (1,13%).

De asemenea, aproape o cincime din numărul total al locurilor de muncă vacante s-a concentrat în industria prelucrătoare (5.900 locuri vacante).

Potrivit sursei citate, sectorul bugetar a însumat 21,5% din numărul total al locurilor de muncă vacante. Astfel, 3.200 de locuri vacante s-au regăsit în administrația publică, 2.600 de posturi în Sănătate și Asistență socială, iar 900 de locuri în Învățământ.

La polul opus, rata locurilor de muncă vacante a înregistrat cele mai mici valori în industria extractivă (0,19%), alte activități de servicii (0,20%), respectiv tranzacții imobiliare (0,23%). Cele mai puține posturi disponibile s-au regăsit în aceleași activități, și anume tranzacții imobiliare (40 locuri vacante), urmate de industria extractivă (90 locuri vacante), respectiv de alte activități de servicii (zece locuri vacante).

Unde au scăzut locurile de muncă vacante

Datele INS arată că, prin comparație cu trimestrul I din 2025, în T2, cele mai relevante scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante s-au consemnat în activități profesionale, științifice și tehnice (-0,28 puncte procentuale), administrație publică (-0,20%) și în intermedieri financiare și asigurări (-0,14%).

În ceea ce privește numărul locurilor de muncă vacante, cele mai accentuate scăderi s-au regăsit în administrația publică (-600) și în activități profesionale, științifice și tehnice (-400).

Pe de altă parte, creșteri importante ale ratei locurilor de muncă vacante au fost în: distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+0,14%), respectiv în Sănătate și Asistență socială (+0,12%).

Ca număr al locurilor de muncă vacante, în T2 vs T1, cele mai importante creșteri s-au observat în Sănătate și Asistență socială (+400), Construcții (+200) și Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+100).

