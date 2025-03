Salariul mediu brut in firmele mari din Bucuresti se apropie de $1000

Salariul mediu brut al angajatilor din marile companii bucurestene este de 2.632 lei, cu o mie de lei peste salariile din provincie, in conditiile in care media pe tara (excluzand Capitala) este de 1.674 lei, a aratat un studiu PricewaterhouseCoopers, care evalueaza castigurile din 2006.

"Studiul din acest an cuprinde date salariale si informatii despre politicile de resurse umane furnizate de 140 de companii pentru 150.000 de salariati", se arata intr-un comunicat al PwC. De asemenea, studiul a acoperit 500 de posturi din 10 sectoare de activitate si fost incluse in studiu 18 banci, 19 companii de IT&C, 4 companii de asigurari, 36 companii de farmaceutice, 11 firme de retail, 23 de societati din sectorul industriei, 5 dealeri auto, 6 producatori auto si 20 din sectorul hoteluri si bunuri de larg consum. Cifrele furnizate reprezinta medii ale salariilor de baza lunare brute furnizate de companiile participante.

Un angajat din Bucuresti castiga, lunar, un salariu mediu brut de 2.632 lei, in conditiile in care media pe tara (excluzand capitala) la salariul mediu brut este de 1.674 lei. In Banat si Transilvania, media salariului brut lunar este de 1.865 lei, iar in Muntenia si Moldova, un angajat castiga, in medie, lunar, un salariu brut de 1.439 lei.

"In general, cu cat domeniul de activitate sau specificul companiei necesita un grad mai mare de specializare, cu atat salariul este mai mare. Asa se explica de ce in sectoarele in care predomina serviciile (farmaceutic, banci, IT&C) se castiga mai bine decat in cele de productie", a declarat, pentru NewsIn, coordonatorul proiectului, Radu Petrescu. "La fel, in departamentele mai mici care au de multe ori un manager si maxim 2-3 specialisti (marketing, resurse umane, juridic) salariile sunt mai mari decat in productie sau logistica unde exista un numar mare de angajati mai putin calificati", a explicat Petrescu.

Ads

Cea mai mare medie a salariului brut lunar o au angajatii din domeniul farmaceuticelor, al caror salariu mediu mediu este de 2.902 lei, iar acestia sunt urmati de angajatii din sectorul bancar si IT&C, a aratat studiul "PayWell 2006" al Pricewaterhouse Coopers (PwC), publicat miercuri. Media remuneratiei lunare pentru salariatii din sectorul bancar este de 2.664 lei, iar cei din domeniul IT&C castiga, in medie, cu 16 lei mai putin decat primii. Retailerii auto si cei din domeniul industriei au o medie salariala foarte apropiata, ambele cu peste 1.700 lei. Cei care au avut cea mai mica medie salariala bruta lunara au fost cei din domeniul retail, cu 959 lei, a aratat studiul PwC.

Cele mai mari medii salariale se intalnesc in companiile cu o cifra de afaceri peste 100 milioane euro, a relevat studiul PwC. Un salariat la o companie cu cifra de afaceri mai mare de 100 milioane euro are un salariu mediu brut de 2.105 lei pe luna, iar un agajat care lucreaza la o companie cu o cifra de afaceri mai mica de 10 milioane euro castiga lunar un salariu mediu brut de 1.891 lei. Salariul mediu brut lunar al angajatilor la o firma cu o companie cu cifra de afaceri intre 10 si 100 milioane euro este de 1.830 lei.

Ads

Cea mai mare medie salariala este intalnita in companiile cu un numar mai mic de angajati, iar pe masura ce acest numar creste, media salariala scade, a relevat studiul "PayWell 2006". Astfel, media salariului brut la o companie cu un numar de angajati mai mic de 100 este de 4.128 lei pe luna, iar aceasta medie la o companie cu un numar de angajati intre 101 si 500 este de 2.641 lei pe luna. Pentru companiile cu un numar de angajati intre 501 si 1.000, media salariului brut lunar este de 2.190 lei. Cea mai mica medie salariala este intalnita in companiile cu un numar mai mare de 1.000 de angajati, a caror remuneratie bruta lunara este de 1.830 lei pe luna.

Cel mai bine castiga angajatii din departamentele de marketing ale companiilor, a aratat studiul PwC. Astfel, o persoana ce lucreaza in departamentul de marketing va castiga in medie, lunar, un salariu brut de 5.470 lei. Printre cei mai bine platiti angajati sunt cei care lucreaza in departamentele de juridic si al resurselor umane, care au un salariu mediu brut lunar de 4.640 lei, respectiv 3.880 lei. Cel mai putin castiga cei din departamentele de logistica si productie si au castiga lunar, in mediu, un salariu brut de 1.450 lei, respectiv 1.090 lei.

Ads

PricewaterhouseCoopers este una este una din cele mai mari patru companii multinationale de servicii profesionale (intre care se numara Deloitte, KPMG si Ernst &Young). PricewaterhouseCoopers ofera servicii de audit, consultanta financiara, fiscala, juridica, de managementul afacerii, in tranzactii, in resurse umane si in riscul intreprinderii.

NewsIn

directNews.ro - Topul blogurilor

Recomandari 29 Septembrie 2006

1. Povestea adevarata a mortii lui Steve Irwin

...

2. Numarul ziarelor vindute a scazut destul de mult in ultimii 2 ani

O analiza a directoarei de marketing a Gazetei, Dochita Zenoveiov, remarca un lucru nu tocmai pozitiv pentru presa din RO. Vinzarile au scazut de la o medie de 900.000 de exemplare pe zi in 2004, la 700.000 in 2006! S-au luat in calcul rezultatele primelor 10 ziare.

Ads

3. Cate parale face Teo?

SOV catre Teo: "Eu nu stiu cate parale faci dumneata." Dureros de sincer, veti spune (daca Teo Trandafir va e antipatica). Dar sa n-avem prejudecati.

4. Scandal: Moldova nu va fi prezenta la summit-ul francofoniei

Desi membra cu drepturi depline in Organizatia Internationala a Francofoniei, Republica Moldova nu a trimis la Summit-ul de la Bucuresti nici macar ministrul de externe. Andrei Stratan nu a participat, ieri, la Conferinta Ministeriala, iar prezenta presedintelui Vladimir Voronin, pentru maine, nu era confirmata, dupa cum a spus seful diplomatiei romane, Mihai-Razvan Ungureanu.

5. De ce nu vor emigra oamenii din Romania

Varul meu Nelu femeie de serviciu la NASA (fost inginer IT in Romania) a gasit stergand folderele de praf un studiu care ma pune pe ganduri. Din surse secrete NASA natia Romana a fost aleasa pentru a coloniza planeta Marte. Din toate natiile studiate au fost alesi Romanii pentru ca intru-n viitor habitat artificial pe Marte ar rezista cel mai bine.

Ads