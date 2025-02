Cati bani cheltuiesti pentru dezvoltarea unui angajat?

Directorii de resurse umane iau decizii strategice in ceea ce priveste activitatea de HR (human resources) a firmelor pe care le conduc in doar 12% din cazuri, in timp ce o treime din firmele din tara noastra cheltuie intre 150 si 200 euro anual pentru dezvoltarea fiecarui angajat.Conform unui studiu realizat de Romanian HR Profile 2006, intr-o treime din firmele din Romania se cheltuie intre 150 si 200 de euro per angajat, in timp ce numai 12% din directorii de resurse umane sunt persoanele care iau decizii strategice in firmele din tara noastra, se arata intr-un comunicat de presa.

Prezentarea rezultatelor studiului de piata Romanian HR Profile 2006 va avea loc la Business-Edu - Conferinta si Expozitia de Training, desfasurata in perioada 19-21 septembrie la World Trade Center Bucuresti. Studiul prezinta principalele aspecte legate de piata de profil din Romania, de la rolul si implicarea HR managerilor din Romania pana la bugetele de training si dezvoltare sau modalitatile si sursele de recrutare ale firmelor din tara noastra.

Printre temele abordate sunt:

- Rolul HR managerilor in dezvoltarea organizatiilor din Romania

- Rolul si utilizarea training-ului ca proces de instruire, bugete de instruire

- Utilizarea sistemelor de evaluare

- Intelegerea culturii organizationale

- alte subiecte de interes

Studiul a fost realizat in luna august pe un esantion reprezentativ la nivel national cu o eroare de sondaj de maxim 5%. Cercetarea a fost facuta la cererea Business-Edu si Corporate Dynamics, parteneri in cadrul Romanian HR Profile 2006. Realizarea efectiva a studiului a revenit lui Market Trend, firma specializata in cercetari de piata si consultanta in marketing.

Corporate Dynamics, firma specializata in training si consultanta organizationala a realizat interpretarea si comentarea datelor furnizate de cercetarea cantitativa mai sus mentionata.

Printre ariile de expertiza ale Corporate Dynamics se numara dezvoltarea organizationala, masurarea comportamentelor manageriale, training-urile de leadership-management si training-urile de dezvoltare personala.

Cosmina Doicu

Bani si afaceri

Ads