Patru din zece români nu lucrează, deși sunt apți de muncă. Cei mai mulți sunt tineri

Marti, 23 Septembrie 2025, ora 09:20
229 citiri
Patru din zece români nu lucrează, deși sunt apți de muncă. Cei mai mulți sunt tineri
Doar 63% din românii apți de muncă lucrează FOTO Picxabay

Patru din zece români apți de muncă nu au un loc de muncă, iar rata de ocupare a forței de muncă în România rămâne sub media europeană, cu diferențe semnificative între orașe și sate, între bărbați și femei, dar și în rândul tinerilor neangajați și neșcolarizați.

Găsirea unui job nu este o prioritate pentru toți românii, arată cele mai recente date INS. Sunt și unii care spun că, deși fac eforturi să se angajeze, nu reușesc să găsească ceva potrivit. Iar cu cât avansează în vârstă, cu atât e mai greu. Pe de altă parte, cei mai mulți tineri de până în 24 de ani nu muncesc și nici nu studiază. De asemenea, doar jumătate dintre femeile din țara noastră au un serviciu, arată Digi 24.ro.

Doar 63% dintre cei peste 8,2 milioane de cetățeni din țara noastră apți de muncă sunt angajați. Dintre cei care stau degeaba, unii spun că nu vor să muncească, alții n-au noroc. În România sunt mai mulți cetățeni care nu au ocupație decât media europeană.

“Eurostatul arată o rată de ocupare de 75,8% la nivel european. Se referă la acele persoane care muncesc cel puțin o oră pe zi în unul dintre sectoarele economiei naționale și pentru care primesc un venit sub formă de salariu”, spune sociologul Ciprian Iftimoaei.

În orașe, aproape 70% dintre cei apți de muncă lucrează, iar, la sate, procentul se apropie de 60%.

Puțin peste jumătate dintre femeile din țara noastră sunt angajate, iar, în cazul bărbaților, două treimi lucrează. Aceleași date INS arată că aproape 80% dintre tinerii până în 24 de ani care au renunțat la studii, uneori mult prea devreme, nu muncesc.

...citeste mai departe despre "Patru din zece români nu lucrează, deși sunt apți de muncă. Cei mai mulți sunt tineri" pe Ziare.com

#locuri de munca, #romani angajati, #tineri , #Stiri Locuri de munca

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cozi la Bursa Locurilor de Muncă. Economist: ”Dacă nu găsim repede niște multinaționale care să vină cu investiții, nu ieșim din impas”
  2. Țara în care salariul mediu este de peste 7.000 de euro caută muncitori. Condițiile în care poți obține un loc de muncă
  3. Calitățile pe care le urmăresc angajatorii în CV-uri. Diploma universitară își pierde din importanță
  4. Tot mai mulți muncitori străini aleg România pentru salarii mai bune și condiții stabile de muncă. Cât câștigă și în ce domeniu lucrează cei mai mulți
  5. O companie americană transferă zeci de muncitori din România către o firmă din India. Consultanții avertizează că ar putea fi o concediere mascată
  6. Andreea Dumitru (Hagag Development Europe) la The Real Estate Event: „Hagag are în acest moment în curs de execuție un număr de 728 de unități rezidențiale, în două proiecte destinate segmentului de piață”
  7. Ștefan Surcel (Cushman & Wakefield Echinox) la The Real Estate Event: „Complexitatea proiectelor noastre începe să devină din ce în ce mai ridicată pe zona de închiriere”
  8. Diana Tutelcă Staicu (The Decorators): „Clienții români încep să aprecieze designul multifuncțional, calitatea, produsele sustenabile, dar și să apeleze la serviciile unui designer de interior”
  9. Gabriel Biriș (Biriș Goran), la The Real Estate Event: „Piața de rezidențial este afectată de creșterea TVA”
  10. Michael Topolinski IV (InteRo Property Development) la The Real Estate Event: „Suntem concentrați pe a livra dezvoltări care să aducă valoare reală pieței și comunității”