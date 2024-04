Afla in ce domenii iti poti gasi un job toamna aceasta la Angajatori de TOP

In perioada 26-27 octombrie, va avea loc editia cu numarul 13 a celui mai mare eveniment de cariera din Romania, Angajatori de TOP. La evenimentul din aceasta toamna sunt asteptate peste 15 000 de persoane cu experienta, studenti si proaspat absolventi.

Evenimentul va gazdui peste 90 de angajatori, iar in functie de numarul companiilor participante, top 5 cel mai bine reprezentate domenii sunt: IT si telecom (38%), outsourcing/BPO (13%), bunuri de larg consum (10%), financiar-bancar (10%) si inginerie (7%). Celelalte domenii prezente la eveniment (22%) sunt: farma, retail, audit si consultanta.

Diversitatea oportunitatilor de cariera, numarul si dimensiunea companiilor participante, cele peste 25 ore de conferinte si workhopuri sustinute de reprezentati ai companiilor prezente definesc evenimentul Angajatori de TOP ca fiind cel mai mare la nivel national.

"In fiecare an, Ixia este partenera a Targului Angajatori de Top datorita platformei excelente de comunicare pe care o ofera nu numai catre comunitatea de IT, ci si catre intreaga piata a muncii, cu atat mai mult cu cat numarul mare de proiecte de cercetare-dezvoltare aflate in desfasurare in cadrul companiei creeaza permanent pozitii vacante.

Ca pondere in cadrul angajarilor din timpul unui an, pozitiile entry-level reprezinta 20%, cele mid-level 30%, iar cele de seniori 50%. In aceasta toamna asteptam noi colegi pentru numeroase pozitii, incepand de la cele de internship si pana la cele de nivel senior, cerintele noastre cuprinzand urmatoarele limbaje si tehnologii: web, C#, C, C++, Java, FPGA sub Windows sau Linux." a declarat Adriana Radu, HR Director, Ixia.

Ads

"Prin participarea la targul de joburi "Angajatori de Top" suntem deschisi sa cunoastem persoane entuziaste care doresc sa se implice in activitatea depusa, persoane responsabile, cu standarde etice inalte, care sa intregeasca echipa ProCredit Bank." a declarat Andreea Florescu, Sef Departament Resurse Umane, ProCredit Bank.

In ceea ce priveste profilul candidatului, din ce in ce mai des intalnita este tendinta angajatorilor de a urmari, pe langa competentele tehnice, si nivelul de adaptabilitate la echipa, flexibilitatea si abilitatile de comunicare.

"Planurile noastre curente de recrutare sunt axate preponderent pe posturi de nisa, care necesita in general studii superioare tehnice si experienta anterioara in inginerie sau fabricatie, inclusiv pozitii cu responsabilitati de management proiect si/sau management echipe.

Candidatul ideal pentru noi are insa nu doar competente de specialitate solide, dar demonstreaza si deschidere catre multiculturalitate si nou, lucreaza bine in echipa si stapaneste cel putin o limba straina." a declarat Camelia Vaduva - Manager Departament Recrutare si Managementul Carierelor, Grupul Renault Romania.

Ads

Printre angajatorii prezenti la Angajatori de TOP se numara: McDonald's Romania, ING Asigurari de Viata, ProCredit Bank, HP, Genpact, JTI, Samsung Electronics Romania, BRD - Groupe Societe Generale, Ubisoft, Optaros, Freescale, British American Tobacco,Raiffeisen Bank, Ernst&Young, L'Oreal Romania, Microsoft, Dell, ENEA, Oracle, BCR, Adrem Invest, Endava, Wipro Technologies, Webhelp, Cegeka, Stefanini, Ixia, Computer Generated Solutions, Intel, Bitdefender, TeamNet Collaborate, Bearing Point, Luxoft, Route 66, 1&1 Internet Development, Accenture, Grup Renault Romania, Adecco, Lidl, Vodafone.

Accesul publicului la eveniment va fi permis vineri 26 octombrie, in intervalul 10:00 - 18:00, si sambata 27 octombrie, in intervalul 10:00 - 17:00, la Sala Palatului, Bucuresti.

Ads