Locuri de munca: Companiile care cauta angajati prin LinkedIn

Tot mai multe companii din Romania incep sa foloseasca LinkedIn pentru recrutarea angajatilor in pozitii strategice. Cea mai mare retea sociala profesionala are in Romania peste 660.000 de utilizatori.

Emerson Process Management este compania care a anuntat cele mai multe locuri de munca prin reteaua LinkedIn, in ultima luna. Compania, care are operatiuni la nivel global si a generat vanzari de 5,6 miliarde de dolari in primul trimestru al anului financiar 2013, cauta 42 de specialisti din Romania prin intermediul retelei sociale.

Afla aici ce locuri de munca ofera Emmerson Process Management in Romania.

Majoritatea pozitiilor oferite sunt in Cluj. Compania cauta angajati care sa aiba functii in proiectare, inginerie, domeniul administrativ, dar si analisti IT.

Pe locul doi, in topul companiilor care cauta angajati romani pe LinkedIn se afla Microsoft, care are 33 de pozitii libere. Cele mai multe pozitii (31) sunt pentru pozitia de customer service. Producatorul de software cauta oameni in Timisoara si Bucuresti.

Pe locul trei se afla compania Dell, care cauta specialisti (14) pentru suport tehnic, in Bucuresti, dar si in Brasov.

Urmatoarea pozitie este ocupata de Freescale Semiconductor, care ofera 13 locuri de munca in Bucuresti, majoritatea pentru programatori, pozitii entry level, dar si pozitii de conducere.

Locul cinci este completat de Ericsson, cu 12 locuri de munca, toate in Bucuresti, pentru diverse pozitii, precum specialist in baze de date sau specialist pentru suport tehnic oferit utilizatorilor germani.

Alte companii care angajeaza in Romania, prin LinkedIn: IBM, Oracle, Procter & Gamble, Orange Romania.

Cele mai multe locuri de munca oferite prin LinkedIn sunt din domeniul "computer software" (95), urmate de pozitiile din tehnologia informatiei si serviciilor (85) si domeniul electronic (70). In domeniul petrolier sunt oferite 68 de locuri de munca.

Locuri de munca in pozitii de conducere

Compania World Phoning Group, cauta un lider de echipa pentru centrul sau de suport cu clientii. Candidatul ideal trebuie sa aiba experienta de minimum un an pe o pozitie similara si sa cunoasca foarte bine limba engleza. Cunoasterea unei alte limbi straine poate constitui un avantaj.

World Phoning Group este o companie care ofera servicii de telemarketing pe piata Europei de Est. Compania are sediul la Bucuresti si birouri in Moldova si Egipt.

KPMG Romania cauta consultant senior specializat in rapoarte financiare si imbunatatirea proceselor contabile. Candidatul ideal trebuie sa cunoasca foarte bine legislatia din domeniul financiar-contabil, sa aiba o experienta de minimum trei an pe o pozitie similara si sa cunoasca foarte bine limba engleza.

Altimex International este in cautarea unui director de vanzari, cu background tehnic. Postul presupune bonusuri intre 5.000 si 50.000 de euro.

