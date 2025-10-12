Țara în care salariul mediu este de peste 7.000 de euro caută muncitori. Condițiile în care poți obține un loc de muncă

Liechtenstein, paradisul alpin din inima Europei, caută muncitori și oferă salarii atractive de până la 8.000 de euro pe lună, uneori cu cazare gratuită. Românii și alți europeni care îndeplinesc condițiile – experiență, seriozitate și, ideal, cunoașterea limbii germane – pot aplica online prin rețeaua EURES, beneficiind de oportunități variate, de la menaj și logistică până la poziții specializate în servicii și IT.

Totul se face online, iar condițiile sunt clare: experiență, seriozitate și, ideal, cunoașterea limbii germane.

Liechtenstein nu impresionează doar prin peisajul său spectaculos, ci și printr-o economie puternică, având unul dintre cele mai ridicate PIB-uri pe cap de locuitor din lume. Politicile fiscale sunt extrem de avantajoase, cu un impozit pe profit de doar 12,5% și un TVA general de 8,1%, comparativ cu 21% în România.

Cât se câștigă în Liechtenstein

Salariul mediu se situează în jurul valorii de 6.800 de franci elvețieni (CHF) brut pe lună, echivalentul a aproximativ 7.150 de euro.

Salariile mai mici pornesc de la 2.500 CHF (circa 2.630 de euro), însă profesioniștii cu experiență și poziții de conducere pot câștiga peste 10.000 CHF (aproximativ 10.500 de euro) lunar.

Cele mai bine plătite joburi sunt: director general – 16.740 CHF (circa 15.227 de euro); director IT – 14.328 CHF (13.042 de euro); director de call-center – 14.207 CHF (12.948 de euro). Cele mai modeste salarii sunt pentru posturile de: asistentă creșă – 2.224 CHF (2.024 de euro); consilier social – 2.564 CHF (2.332 de euro); croitor/modist – 2.585 CHF (2.351 de euro).

Ce trebuie să faci pentru un job în Liechtenstein

Pentru a lucra în Liechtenstein, cunoașterea limbii germane este recomandată – deși nu obligatorie.

Toate ofertele sunt publicate pe portalul rețelei EURES, care are ca scop creșterea mobilității forței de muncă în spațiul european. Printre ultimele oferte publicate se numără:

- Cuplu pentru servicii domestice – contract permanent, cu beneficii sociale și cazare gratuită. Se cere experiență sau formare în întreținerea locuinței și cunoștințe de germană.

- Menajeră full-time – contract permanent, salariu peste medie și beneficii sociale; necesară experiență și cunoașterea limbii germane.

- Operator utilaje de tratare a suprafețelor și cuptoarelor – contract temporar, normă întreagă. Operator de montaj – contract temporar 100%, salariu în funcție de experiență.

- Lucrător logistică – contract temporar 100%, salariu conform experienței.

- Menajeră într-un cămin – oferă cazare (nu este clar dacă este inclusă în salariu), venituri peste medie și beneficii sociale.

- Frizer – contract stabil într-o frizerie premium, salariu competitiv și condiții avantajoase.

Toate posturile pot fi consultate pe portalul EURES, unde candidații pot aplica direct în funcție de profilul lor profesional. Pentru a lucra acolo este necesar un permis de ședere, deoarece nu există libertate deplină de circulație a forței de muncă, pentru că Liechtenstein nu face parte din Uniunea Europeană.

