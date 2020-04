O mare companie angajeaza 450 de persoane exclusiv online. Se lucreaza de acasa!

Ce pozitii noi sunt disponibile in cadrul CGS Romania

Interviuri prin telefon sau prin platforme de video conferinta

Training-uri si adaptarea la noul job - de la distanta

Despre CGS Romania

De asemenea, compania desfasoara, in aceasta perioada, doar interviuri remote, fie prin telefon, fie utilizand platforme pentru video-conferinta.", a declaratDe asemenea, Vladimir Sterescu a subliniat ca, odata cu criza provocata de pandemia de Coronavirus, au fost preluate si se implementeaza deja proiecte noi. Acest lucru a fost determinat de faptul ca unele piete au avut de suferit in acest context, iar companiile care aveau externalizate anumite activitati in aceste zone au fost nevoite sa se reorienteze catre alti furnizori cu care deja lucrau sau catre unii noi din alte regiuni, una dintre acestea fiind Romania.Astfel, cele mai multe proiecte noi vin de la clienti ce aveau contracte de externalizare sau centre de suport in Filipine, India sau Nord-Vestul Africii, zone in care conexiunea la Internet este deficitara, iar implementarea unui sistem de telemunca se poate realiza doar limitat.CGS Romania are capacitatea de a prelua proiecte noi, chiar si in aceasta perioada, deoarece au fost luate inca din primele momente masuri de adaptare la telemunca.Astfel, in acest moment,, direct de pe PC-urile puse la dispozitie de companie, indeplinind astfel toate masurile de siguranta a datelor pentru clienti."Si in ceea ce priveste noii angajati, vom implementa inca de la inceput un sistem de telemunca, pornind cu procesul de recrutare, apoi training si, ulterior, in perioada de munca propriu-zisa.Am schimbat modul in care se desfasoara sesiunile de training pe care le asiguram tuturor celor ce se alatura echipei noastre, astfel incat acestea pot fi sustinute de acasa, CGS asigurand intreg suportul si echipamentul necesare in vederea desfasurarii normale a activitatii.Zi de zi cautam solutii sa ne acomodam noilor norme de siguranta, iar acest lucru presupune o atentie sporita in ceea ce ii priveste pe actualii angajati, dar si pe viitorii nostri colegi", a mai precizat Country Manager-ul companiei.Conform declaratiilor lui Vladimir Sterescu, in aceasta perioada compania este in cautare de angajati noi pentru pozitii de specialisti, reprezentanti relatii clienti, referenti financiari, dar si tehnicieni sau helpdesk cu abilitati diverse.De asemenea, aceste posturi presupun cunoasterea unei limbi straine, de la cele clasice: engleza, franceza, germana, spaniola, italiana, pana la cele mai exotice cum ar fi olandeza, greaca sau poloneza.Raportat la posibilii candidati, Sterescu a mai spus ca este important pentru cei aflati in cautarea unui loc de munca sa fie constienti ca evenimentele pe care le traim acum reprezinta doar o perioada temporara, ca lucrurile vor reintra in normal, iar acestia ar trebui sa vizeze companii care sa le ofere stabilitate si posibilitate de evolutie in cariera.In ceea ce priveste metoda de recrutare in aceasta perioada, CGS este extrem de atenta la protejarea angajatilor proprii, cat si a candidatilor pentru pozitiile deschise de companie.Tocmai din acest motiv, toate interviurile se realizeaza online prin intermediul unor platforme puse la dispozitie de site-urile de recrutare specifice, sau prin telefon ori alte platforme de video-conferinta."Inca de la inceputul pandemiei, compania a pus pe prim plan siguranta angajatilor sai, dar si cea a candidatilor. Masurile luate permit echipei actuale sa isi desfasoare activitatea de acasa, dar vin si in ajutorul candidatilor, prin adaptarea procesului de recrutare la noile masuri de siguranta. Astfel, realizam interviurile telefonic sau cu ajutorul unor platforme video, pentru a le oferi candidatilor aceeasi experienta a unei discutii profesionale placute, atat cu recruiterii, cat si cu echipele de management", spune Vladimir Sterescu.Potrivit afirmatiilor sale, compania mentine, ca si pana acum, toate canalele de recrutare disponibile pentru viitorii candidati, insemnand site-ul si blogul CGS, site-urile de recrutare specifice, dar si canalele de social media.Reprezentantul companiei a mai spus ca, la debutul pandemiei de Coronavirus, s-a putut observa o scadere a numarului aplicantilor la pozitiile vacante, ceea ce era de altfel de asteptat in contextul in care oamenii sunt mai preocupati de siguranta si sanatate, decat de procese de recrutare. Trendul insa este acum unul crescator. Ce este, de asemenea, de mentionat ca si trend pozitiv, este gradul de prezenta a candidatilor la interviuri. Daca inainte prezenta la primul interviu, tinut de cele mai multe ori face-to-face, era de aproximativ 70%, acum aceasta a crescut la cca. 94%, in cadrul interviului exclusiv online.", afirma Vladimir Sterescu.Ca si pana acum, in functie de pozitia pentru care aplica, fiecare candidat va trece prin minim doua interviuri, urmand apoi, odata cu angajarea, o perioada de integrare de cca. 6 saptamani.", este de parere managerul CGS.Potrivit afirmatiilor sale, echipele de traineri din cadrul CGS Romania trebuie sa gaseasca constant metode prin care sa se asigure ca noii angajati inteleg si asimileaza informatiile transmise.In acceptiunea sa, cea mai mare provocare o sa ramana faptul ca va lipsi, o perioada, interactiunea personala cu noii membri care se alatura echipei, acestia sunt momentan privati de a forma legaturi puternice si exista posibilitatea sa devina mai greu un tot unitar cu restul colegilor. In acest scenariu comunicarea devine astfel esentiala.Compania americana CGS (Computer Generated Solutions) este unul dintre cei mai importanti furnizori de solutii de business process outsourcing din lume, prezenta inca din anul 2006, pe piata din Romania.Compania furnizeaza, pe plan local, servicii in 18 limbi straine, avand 7 centre de suport in Bucuresti, Brasov, Sibiu, Targu-Jiu, Miercurea-Ciuc, Constanta si Galati.Cei cca. 4.000 de angajati ai CGS Romania interactioneaza zilnic cu clienti din Romania, Germania, Marea Britanie, Spania si alte tari europene, precum si din Statele Unite ale Americii sau Canada.Principalele servicii oferite de catre CGS Romania sunt customer care, suport tehnic, help desk, telesales si alte servicii externalizate pentru companii care activeaza in domeniul telecomunicatiilor, IT, banci, asigurari si retail.CGS (Computer Generated Solutions) este listata in primele 15 cele mai bune companii din acest domeniu din lume.