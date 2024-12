Salariul minim din Marea Britanie, o mica avere pentru romani si bulgari

Un procent mare din imigrantii romani si bulgari vor fi atrasi de nivelul ridicat al salariului minim din Marea Britanie, care ar permite acestora un standard de viata de opt si, respectiv, noua ori mai bun decat in tara de origine.

Beneficiul ar fi astfel dublu pentru romani si bulgari fata de polonezi, al caror nivel de trai s-a imbunatatit doar de patru ori pe baza salariului minim din Regatul Unit, se arata intr-un raport al organizatiei MigrationWatch, prezentat de cotidianul Daily Mail si citat de Mediafax.

"Avand in vedere ca stimulentele economice pentru romani si bulgari sunt de doua ori mai mari decat cele pe care le-au avut muncitorii polonezi, ar fi absurd de sugerat ca nu va exista un aflux semnificativ", afirma raportul.

Acesta ia in calcul salariul minim si nivelul ajutoarelor sociale din Marea Britanie si tarile est-europene, precum si puterea de cumparare, oferind o masura corecta a standardelor de trai, sustine cotidianul britanic.

Un muncitor cu o sotie care depinde de el si doi copii ar castiga astfel echivalentul a 70 de lire sterline (355 de lei) pe saptamana conform salariului minim din Romania. In Marea Britanie, unde salariul minim este sustinut de beneficii sociale, venitul familiei ar fi de 543 de lire sterline (2.760 de lei) pe saptamana. Familia ar putea, de asemenea, depune actele pentru a primi o locuinta sociala.

In mod similar, o familie din Bulgaria ar avea 543 de lire sterline pe saptamana in Marea Britanie, comparativ cu doar 62 de lire sterline in tara de origine.

Chiar si o familie care castiga un salariu mediu in Bulgaria si Romania ar putea sa o duca de trei sau patru ori mai bine lucrand in Marea Britanie pe salariul minim. Ar putea fi si oportunitati considerabile de economisire, o componenta importanta a emigratiei din estul Europei.

MigrationWatch a estimat ca 50.000 de romani si bulgari vor veni in Marea Britanie in fiecare an in urmatorii cinci ani, incepand din 2014.

