„Meseriile viitorului”. Locurile de muncă imune la „boom-ul” inteligenței artificiale: Reziliente și bănoase

Marti, 14 Octombrie 2025, ora 17:22
254 citiri
Muncitori FOTO: Unsplash.com

Microsoft a publicat o listă cu top 40 de locuri de muncă cel mai puternic amenințate de inteligența artificială. Totodată, gigantul digital a aflat și care sunt cele mai reziliente profesii. Rezultatul a fost generat în urma a 200.000 de interacțiuni cu un chatbot de AI.

Multe dintre meseriile de birou vor suferi, se pare. Microsoft a acordat câte un calificativ fiecăreia. Cele cu calificative mari sunt cele mai vulnerabile, iar lista poate fi consultată AICI.

Meseriile ce nu vor dispărea pe fondul ascensiunii AI

Totodată, Microsoft a aflat și care sunt profesiile viitorului. Cel mai puțin afectate meserii vor fi cele ce vor necesita muncă fizică, interacțiune cu oamenii, operarea și monitorizarea mașinăriilor și alte tipuri de munci manuale, informează The Independent.

Astfel, potrivit analizei Microsoft, meseriile care nu sunt vizate de „pericolul AI”, în care nu vor fi consemnate prea multe concedieri și cu ajutorul cărora se va putea obține un trai decent vor fi, printre altele:

- medic, asistent medical;

- zugrav, meșter renovări;

- meșter de anvelope;

- maseur, specialist în masaj terapeutic.

